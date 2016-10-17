استقرار ۳ بالگرد جمعیت هلال احمر در استان ایلام برای اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی ظهر دوشنبه در حاشیه نشست شورای اربعین با حضور مدیران و هیئت مدیره جمعیت هلال احمر استان ایلام اظهار داشت: سال گذشته تعداد پایگاه های این جمعیت ۲۰ پایگاه بوده که در اربعین امسال به ۲۳ پایگاه افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر ایلام با بیان اینکه فعالیت ستاد اربعین این جمعیت ۱۰ روز قبل اربعین تا ۱۰ روز بعد از اربعین ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: ۳۵ دستگاه آمبولانس و ۱۳ ست نجات نیز برای ایام اربعین و خدمات رسانی به زائران در نظر گرفته شده است.

به گفته سلیمانی حدود ۱۵۰ نفر در زمینه امداد و نجات و خدمات به زائران اربعین به صورت شیفتی در پایگاه های این جمعیت فعالیت خواهند کرد.

سلیمانی با اشاره به استقرار پایگاه های های مختلف امدادی این جمعیت در همه مناطق و مسیرهای تردد زائران در استان، از حضور ۲۳ پایگاه گروه امداد و نجات در این استان خبر داد و یادآور شد: این پایگاه ها در شش محور استان شامل ؛ محور اسلام آباد به ایوان، حمیل به چرداول، سیمره به سمت چرداول ، دره شهر به ایلام، ملکشاهی به مهران و دهلران به مهران اسقرار می یابند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر ایلام گفت: برای ایام اربعین امسال سه فروند بالگرد در استان ایلام اسقرار خواهند یافت.