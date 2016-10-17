به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوینده پیش از ظهر دوشنبه در کمیسیون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اظهار کرد: اربعین حسینی بزرگترین اجتماع بشریت بوده که در یک مقطع زمانی کوتاه رخ می دهد و هیچ جای کره خاکی این اجتماع نیست.

وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی موکب های استان برای استقبال از زائران اربعین در سال جاری، بیان کرد: این موکب ها در دو بخش تغذیه ای و اسکان خواهند بود.

تدارک روزانه ۴۴ هزار پرس غذا برای زائران

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه بخش تغذیه مهمترین بخش کاری برای این همایش عظیم است، عنوان داشت: کار برنامه ریزی برای این موکب ها از ابتدای امسال شروع شده و تاکنون حدود ۱۳ موکب برنامه ریزی و قراردادهای آن انجام شده است.

جوینده بابیان اینکه از این تعداد هفت موکب برای تغذیه در سه وعده خواهد بود که در معابر ورودی شهر کاظمین استقرار می یابد، بیان کرد: پیش بینی شده تا این موکب ها حدود ۴۴ هزار پرس غذا در سه وعده در اختیار زائران قرار دهند.

وی ادامه داد: همچنین طبق پیش بینی های انجام شده روزانه نزدیک به ۵۰ هزار نفر با چای زعفران، زنجبیل و دارچین پذیرایی خواهند شد.

پیش بینی چهار موکب نانوایی

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با بیان اینکه همچنین از موکب های تدارک دیده شده چهار موکب نانوایی خواهد بود، بیان داشت: این موکب ها در چهار نقطه شهر کاظمین مستقر و روزانه حدود ۱۵ هزار قرص نان گرم پخت و بین زائران توزیع می کنند.

جوینده همچنین از استقرار دو موکب بهداشت و درمان برای زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: در این موکب ها برای هر نفر ازئر حدود پنج هزار تومان دارو در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: همچنین با پیگری های انجام شده قرار است افرادی از سوی شهرداری برای نظافت اطراف حرمین امامین جوادین همکاری کنند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان با تمام بضاعت خود و با استفاده از کمک های مردمی برای تغذیه زائران برنامه ریزی کرده است، عنوان داشت: با این وجود هنوز هم برای اسکان زائران که بیشتر مربوط به بخش حاکمیتی است مشکل داریم و هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم.

تحقق ۸۰ درصدی تعهد استان برای بازسازی عتبات عالیات

وی اضافه کرد: پیش بینی شده روزانه حدود ۲۰ هزار زائر در موکب های استان استقرار یابند که تحقق این امر نیازمند همکاری دستگاه ها و تامین اقلام مورد نیاز است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره به تعهد سه میلیارد تومانی این ستاد در سال جاری، بیان کرد: تاکنون با کمک های خیرخواهانه مردم حدود ۸۰ درصد این تعهدات محقق شده است.