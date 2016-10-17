میزان ثبت نام اینترنتی سرشماری در آمل به ۴۴.۵ درصد رسید

سید جعفر رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۴۴/۰۵ درصد مردم آمل در سامانه سرشماری اینترنتی مشخصات خانوار خود را ثبت کردند و ۵۹ هزار و ۴۳۱ خانوار با جمعیتی بالغ‌بر ۱۶۸ هزار و ۱۶۰ نفر در سرشماری اینترنتی ثبت‌نام کردند.

معاون برنامه‌ریزی فرماندار آمل با اشاره به اینکه ثبت‌نام به‌صورت اینترنتی هم‌اکنون در فرمانداری ویژه و ایستگاه‌های سیار شهرستان آمل انجام می‌شود از مردم خواست تا در زمان باقی‌مانده در مهلت تعیین‌شده ۲۷ مهر نسبت به ثبت‌نام اینترنتی سرشماری اقدام کنند.

گفتنی است ثبت‌نام خانوار در سرشماری ۹۵ به‌صورت اینترنتی از سوم مهر آغاز و تا ۲۷ مهرماه ادامه دارد و همچنین به روش حضوری از ۲۸ مهر تا ۲۸ آبان آغاز می‌شود.