اهمیت خوزستان بر کسی پوشیده نیست/مسئله قومیت یک فرصت است

به گزارش مهر، حسین نوش‌آبادی ظهر امروز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان که در تالار مهتاب اهواز برگزار شد، عنوان کرد: خوزستان دارای ظرفیت های بی شمار فرهنگی است که از این پس باید با این عنوان شناخته شود. به جرات می توان گفت که ظرفیت های فرهنگی این استان کمتر از پتانسیل های اقتصادی آن نیست.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد مردم خوزستان افزود: این استان هزار سال قبل، پایگاه مکتب اهل بیت(ع) بوده و دروازه ورود تشیع به کشور نیز بوده است.

وی تصریح کرد: اولین سفر رئیس جمهور به این استان به دلیل مرزی بودن و اهمیت استراتژیکی آن بوده است. اهمیت این استان برای کل کشور بر هیچ فردی پوشیده نیست.

معاون حقوقی، امور مجلس و امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: حضور اقوام مختلف در این استان یک فرصت محسوب می شود و این مسئله نوعی تمرین برای درس وحدت و انسجام ملی به شمار می رود.

وی عنوان کرد: وجود اقوام یک فرصت است و در صورتی که به آنها توجه نشود و غفلتی در این زمینه صورت بگیرد به یک تهدید تبدیل می شود.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: به طور حتم باید به استان هایی که مسئله قومیت در آنها پر رنگ تر است اهمیت بیشتری داده شود. یکی از رسالت های مهم فرهنگی، پر کردن خلاء های موجود در این زمینه است.

نوش آبادی تصریح کرد: اهالی فرهنگ و رسانه ها باید تلاش خود را در راستای حفظ وحدت ملی انجام دهند و دستخوش آسیب و نغمه های تفرق افکنانه دشمن نشود.

وی با بیان اینکه ایجاد اختلاف بین اقوام به طور حتم در راستای خط فکری و مسیر حرکتی دشمنان صورت می گیرد، اظهار کرد: اهمیت این مسئله و بخش فرهنگ به گونه ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی این بخش را همانند هوا برای نفس کشیدن انسان ها عنوان کردند.

معاون حقوقی، امور مجلس و امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به مشکلات ویژه گرد و غبار در استان خوزستان عنوان کرد: این معضل آسیب های اجتماعی بسیاری را ایجاد می کنند. اهالی فرهنگی استان باید در این زمینه ورود کنند و از ظرفیت های موجود نیز بهره ببرند.

وی بر لزوم همراهی اصحاب فرهنگ و هنر در کشور در راستای پیشبرد مسائل فرهنگی در کشور تاکید کرد و گفت: صاحبان اصلی فرهنگ، اصحاب قلم و رسانه هستند. ما در این زمان در مقابل جنگ نرم دشمن قرار گرفته ایم و این مسئله نیازمند پایداری، موقعیت شناسی و روشنگری است.



به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات همایون قنواتی، محمد جوروند به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان معارفه شد.

