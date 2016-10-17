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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

مراسم اعزام کاروان راهیان نور بسیج اردبیل؛

سردار نقدی: باید در مقابل طغیان و طاغوت‌ها ایستادگی کرد

سردار نقدی: باید در مقابل طغیان و طاغوت‌ها ایستادگی کرد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه در مقابل طغیان و طاغوت‌ها باید ایستادگی کرد، گفت: نه گفتن به طاغوت‌ها و ایستادگی در مقابل آنها شرط مسلمانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی بسیج، سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی صبح امروز در مراسم اعزام کاروان راهیان نور بسیج اردبیل اظهار کرد: کاروان راهیان نور که با استقبال بسیار مناسبی در سطح کشور روبه‌رو شده است در واقع درس آزادگی و آزادی به دانش‌آموزان می‌دهد و به آنان می‌آموزد مختار بوده و خود تصمیم‌گیرنده برای مسیر زندگی خویش باشند.

وی با یادآوری اینکه شهدای ما پیروان راستین مکتب امام حسین(ع) بودند، افزود: خداوند آزادی را به انسان اعطا کرده است و از این طریق اجازه تصمیم‌گیری را به وی داده اما در این میان انسان‌هایی که از مدار انسانیت خارج شدند و قصد تجاوز به حقوق دیگران را دارند و می‌خواهند حق آزادی انسان‌ها را برای خود مصادره کنند، باید با روحیه آزادگی ملت‌ها سرکوب شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اردوهای راهیان نور نشستن پای کلاس درس شهدا و آموزش درس آزادگی و آزادی است.

سردار نقدی با اشاره به اینکه در مقابل طغیان و طاغوت‌ها باید ایستادگی کرد، بیان کرد: انسان‌هایی که به کرامت خود احترام می‌گذارند و برای حفظ آزادی و انسانیت خود در مقابل طاغوت‌ها و زورگویان سکوت نمی‌کنند شرط ایمان خود را که همان تسلیم نشدن است به جای آوردند.

وی کفر ورزیدن به طاغوت و طاغوتیان را خصوصیات بارز یک انسان آزاده عنوان کرد و گفت: نه گفتن به طاغوت‌ها و ایستادگی در مقابل آنها شرط مسلمانی بوده و عبور از این معبر نشانگر آزادی هر انسانی است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین راه امام حسین(ع) و شهادت را راهی متعالی اعلام کرد و افزود: شهدا به ما می‌آموزند که با نرفتن زیر بار ظلم و جور دست زورگویان و طاغوتیان را کوتاه کرده و قدم به قدم با شهدا تا مسیر اعتدال و آزادگی گام برداریم.

سردار نقدی به شهدای شاخص دانش‌آموز و نوجوانان شهید کشور اشاره و حرکت‌های آنان را در مسیر مبارزه با طاغوت قابل ستایش اعلام کرد و افزود:  شهادت معبر و مسیری به سوی رسیدن به فیض عظیم است و اگر در مقابل طاغوت‌ها با هیچ روندی موفق به کامیابی نشدیم هجرت و شهادت باید در سرلوحه کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه شهدای ما مسیر مبارزه با کفر و ظلم را به ما آموختند، گفت: مبارزه با ضد انقلاب بارزترین خصوصیات این شهدا بود و اگر ما بتوانیم منویات شهدا را در جامعه پیاده کنیم این همه شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی نخواهیم بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین مکتب شهدا را مکتبی سراسر آزادگی اعلام کرد و یادآور شد: اگر اخلاقیات و منویات شهدا در زندگی ما پیاده شود ممکن نیست با کوچکترین مشکلی خانواده به مسیر طلاق بیفتد یا جامعه‌ای گرفتار اعتیاد و مواد مخدر باشد.

سردار نقدی ترویج ارزش‌های اخلاقی در جامعه را بسیار مهم اعلام کرد و گفت: راهیان نور فرصتی بسیار بزرگ است تا بتوانیم با روحیات شهدا آشنا شده و آن را در زندگی شخصی و اجتماعی خود به کار بریم.

وی از دانش‌آموزان خواست با دریافت پیام‌های شهدا و ایجاد ارتباط قلبی با آنها در این اردو مسیر زندگی خود را به سمت تعالی و الهی شدن سوق دهند و زندگی خود را متحول کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین سفر راهیان نور را سفر الهام گرفتن از شهدا اعلام کرد و گفت: شهدا راه تعالی را انتخاب کردند و امیدواریم دانش‌آموزان ما نیز از این سفر با روحیه متعالی بازگردند.

کد مطلب 3798053

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