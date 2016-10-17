به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی بسیج، سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی صبح امروز در مراسم اعزام کاروان راهیان نور بسیج اردبیل اظهار کرد: کاروان راهیان نور که با استقبال بسیار مناسبی در سطح کشور روبه‌رو شده است در واقع درس آزادگی و آزادی به دانش‌آموزان می‌دهد و به آنان می‌آموزد مختار بوده و خود تصمیم‌گیرنده برای مسیر زندگی خویش باشند.

وی با یادآوری اینکه شهدای ما پیروان راستین مکتب امام حسین(ع) بودند، افزود: خداوند آزادی را به انسان اعطا کرده است و از این طریق اجازه تصمیم‌گیری را به وی داده اما در این میان انسان‌هایی که از مدار انسانیت خارج شدند و قصد تجاوز به حقوق دیگران را دارند و می‌خواهند حق آزادی انسان‌ها را برای خود مصادره کنند، باید با روحیه آزادگی ملت‌ها سرکوب شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اردوهای راهیان نور نشستن پای کلاس درس شهدا و آموزش درس آزادگی و آزادی است.

سردار نقدی با اشاره به اینکه در مقابل طغیان و طاغوت‌ها باید ایستادگی کرد، بیان کرد: انسان‌هایی که به کرامت خود احترام می‌گذارند و برای حفظ آزادی و انسانیت خود در مقابل طاغوت‌ها و زورگویان سکوت نمی‌کنند شرط ایمان خود را که همان تسلیم نشدن است به جای آوردند.

وی کفر ورزیدن به طاغوت و طاغوتیان را خصوصیات بارز یک انسان آزاده عنوان کرد و گفت: نه گفتن به طاغوت‌ها و ایستادگی در مقابل آنها شرط مسلمانی بوده و عبور از این معبر نشانگر آزادی هر انسانی است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین راه امام حسین(ع) و شهادت را راهی متعالی اعلام کرد و افزود: شهدا به ما می‌آموزند که با نرفتن زیر بار ظلم و جور دست زورگویان و طاغوتیان را کوتاه کرده و قدم به قدم با شهدا تا مسیر اعتدال و آزادگی گام برداریم.

سردار نقدی به شهدای شاخص دانش‌آموز و نوجوانان شهید کشور اشاره و حرکت‌های آنان را در مسیر مبارزه با طاغوت قابل ستایش اعلام کرد و افزود: شهادت معبر و مسیری به سوی رسیدن به فیض عظیم است و اگر در مقابل طاغوت‌ها با هیچ روندی موفق به کامیابی نشدیم هجرت و شهادت باید در سرلوحه کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه شهدای ما مسیر مبارزه با کفر و ظلم را به ما آموختند، گفت: مبارزه با ضد انقلاب بارزترین خصوصیات این شهدا بود و اگر ما بتوانیم منویات شهدا را در جامعه پیاده کنیم این همه شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی نخواهیم بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین مکتب شهدا را مکتبی سراسر آزادگی اعلام کرد و یادآور شد: اگر اخلاقیات و منویات شهدا در زندگی ما پیاده شود ممکن نیست با کوچکترین مشکلی خانواده به مسیر طلاق بیفتد یا جامعه‌ای گرفتار اعتیاد و مواد مخدر باشد.

سردار نقدی ترویج ارزش‌های اخلاقی در جامعه را بسیار مهم اعلام کرد و گفت: راهیان نور فرصتی بسیار بزرگ است تا بتوانیم با روحیات شهدا آشنا شده و آن را در زندگی شخصی و اجتماعی خود به کار بریم.

وی از دانش‌آموزان خواست با دریافت پیام‌های شهدا و ایجاد ارتباط قلبی با آنها در این اردو مسیر زندگی خود را به سمت تعالی و الهی شدن سوق دهند و زندگی خود را متحول کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین سفر راهیان نور را سفر الهام گرفتن از شهدا اعلام کرد و گفت: شهدا راه تعالی را انتخاب کردند و امیدواریم دانش‌آموزان ما نیز از این سفر با روحیه متعالی بازگردند.