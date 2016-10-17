نخستین نشست تخصصی کتابخوان در خراسان شمالی برگزار شد

علیمحمد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نشست کتابخوان پیش از ظهر دوشنبه با مشارکت اداره کل کتابخانههای خراسان شمالی و میزبانی دانشکده علوم قرآنی بجنورد برگزار شد.
جهانی افزود: در نخستین نشست تخصصی کتابخوان استان، پنج کتاب از سوی اساتید این دانشکده در حوزه قرآن و نهجالبلاغه معرفی شد.
وی همچنین از برگزاری سه نشست تخصصی دیگر تا پایان سال جاری خبر داد و تصریح کرد: این نشستها با موضوعات علم و فناوری، سلامت و بهداشت و مطالعات دین تا پایان امسال برگزار خواهد شد.
مدیرکل کتابخانههای استان بیان داشت: میزبانی این نشستهای تخصصی را دانشگاه کوثر، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و حوزه علمیه امام خمینی (ره) بجنورد بر عهده دارد.
جهانی گفت: همچنین طی ۶ ماه نخست امسال ۱۷۵ نشست کتابخوان در استان برگزار شده است که یک هزار و ۷۵۰ عنوان کتاب در این جلسات مورد مطالعه و معرفی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: پیشبینی میشود بر اساس برنامهریزیها تا پایان امسال درمجموع ۴۵۱ نشست کتابخوان برگزار و پنج هزار عنوان کتاب نیز در این نشستها معرفی شود.
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