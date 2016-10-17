اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شکاف درآمدی جامعه را از بین می برد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود یاوری امروز دوشنبه در همایش نقش تعاونی های غرب کشور در توسعه صادرات با محوریت مبانی اقتصاد مقاومتی که در محل سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه برگزار شد، گفت: این طرح برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بر پا شده که اگر به طور کامل پیاده شود شکاف درآمدی در جامعه را کاهش داده و مشارکت گسترده مردم و رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

وی سند اقتصاد مقاومتی را مهم ترین سند ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری دانست و افزود: در این راستا فعال سازی سرمایه های انسانی، توسعه کارآفرینی و ارتقاء درآمد و حمایت از تعاونی ها بسیار تاکید شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: امروزه ایران اسلامی در عرصه های مختلف فن آوری و سازندگی افتخارات عظیمی را کسب کرده که بخش وسیعی از این افتخارات مرهون همکاری و همدلی جوانان سخت کوش در تعاونی های مردمی است.

وی ضمن تقدیر از تلاش های دکتر کلانتری در امر ارتقاء تعاونی ها تصریح کرد: کشور به ۶ منطقه در جهت پیشبرد اهداف بخش تعاونی تقسیم شده است که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه به عنوان دبیرخانه شورای راهبردی استانهای مرزی کشور انتخاب شده است.

یاوری افزود: این بخش اهدافی همچون اجرایی کردن راهبردهای ۷ گانه بخش تعاون و ایجاد تعامل بین بخش های تعاون و سایر دستگاه های اجرایی، ترویج فرهنگ سازی برای آحاد جامعه، تقویت و افزایش تعاملات بین تعاونی ها و تقویت نظارت و توسعه کمی و کیفی تعاونی ها را بدنبال دارد.

وی خاطر نشان کرد: شرکت تعاونی توسعه و تجارت نیک اندیشان زاگرس در خرداد ۹۵ به ثبت رسید که دارای ۱۵ سهامدار و شامل اتاقهای تعاون ۵ استان غرب کشور، اتحادیه صنایع دستی، شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان ایلام و سایر اتحادیه های استان کرمانشاه است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ادامه داد: از جمله مهم ترین اهداف این شرکت ارتقاء روح همکاری جامعه و تقویت و ترویج فرهنگ تعاون، فرهنگ همکاری های اقتصادی بین استانی و منطقه ای، گام نهادن در مسیر هموار کردن فعالیت های اقتصادی منطقه ای، ایجاد هم افزایی و هم گرایی توانمندیهای معنوی و مادی در راستای اهداف والای بخش تعاون است.

وی به اهم موضوعات قابل پیگیری در این شرکت اشاره کرد و افزود: انجام امور تجاری و خدمات بازرگانی و گردشگری، توریست سلامت و صادرات و واردات کالاهای مجاز، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی، اعزام هیات های تجاری به خارج از کشور از دیگر موضوعات اجرایی این شرکت است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد؛ همکاری و تعامل در استان کرمانشاه و استانهای همجوار بتوانند نقش مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.