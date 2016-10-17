کمپ مهاجران استرالیا محلی برای شکنجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در گزارش عفو بین الملل که امروز دوشنبه منتشر شده آمده است: بازداشت افرادی که به دنبال گرفتن پناهندگی هستند و نگهداری آنها در کمپ های پناهندگان در اقیانوس آرام بر خلاف حقوق بین الملل است.

بر اساس گفته های کارشناسان عفو بین الملل، دولت کانبرا افرادی را که سعی دارند با قایق خود را به استرالیا برسانند و از این کشور درخواست پناهندگی کنند را بازداشت کرده و آنها را به کمپ های «نائورا» و «پاپوآ» در گینه نو می فرستد.

وضعیت این افراد به گونه ای است که حتی اگر ثابت شود آنها مهاجر هستند بازهم شانس ورود به استرالیا را نخواهند داشت.

در حال حاضر فقط در کمپ نائورا ۴۰۰ مرد، زن و کودک نگهداری می شوند. این کمپ پس از انتشار گزارش هایی در مورد شکنجه و موارد «آسیب به خود» همچون خودسوزی و خودکشی تحت نظارات شدید امنیتی قرار گرفته است.

در همین رابطه چندی پیش سازمان امدادرسانی «ورلد ویژن» اقدام استرالیا در نگهداری پناهجویان در کمپ بدون تعیین سقف زمانی را نوعی شکنجه برشمرد و «تیم کاستلو» مدیر اجرایی این سازمان گفت بازداشت پناهجویان در جزیرۀ نائورا و گینۀ نو بدون تعیین سقف زمانی شکنجه محسوب می شود و خودسوزی پناهجویان در اردوگاههای خارج استرالیا نشان می دهد که آنها از سیاست دولت استرالیا در قبال پناهجویانی که از طریق دریا آمده اند، ناامید هستند.

دولت استرالیا از اواخر سال ۲۰۱۳ قایق های پناهجویان را ضبط و آنان را به کشورهایی که از آن آمده اند باز می گرداند از این رو کسانی که راه دریا را برای رسیدن به این کشور برمی گزینند موفق به دریافت پناهندگی نمی شوند.

استرالیا اوایل شروع این طرح صدها تن از پناهجویان را بازداشت و به اردوگاههای اجباری در دو جزیره نائورا و گینه نو فرستاد. بر اساس قوانین استرالیا این دسته از افراد حق درخواست پناهندگی در استرالیا را ندارند.



این سیاست سخت گیرانه باعث نگرانی سازمان های مدافع حقوق پناهندگان از جمله ورلد ویژن شده و آن را نقض حقوق پناهجویان می دانند.