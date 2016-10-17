بعد فرهنگی خوزستان زیر سایه اقتصاد مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین حسین زاده ظهر امروز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به اهمیت فرهنگ عاشورایی در جامعه اظهار کرد: تفاوت اساسی بین انقلاب شکوهمند اسلامی کشور ما و سایر کشور ها این است که سیاستمداران ما عالمان دینی هستند و این مسئله اهمیت جایگاه دین و فرهنگ اسلامی در کشور را به خوبی نمایش می دهد.

وی افزود: یکی از مباحث جدی که در این زمان نیازمند توجه فراوان است، مسئله مفقود ماندن حوزه فرهنگ و هنر در جامعه با وجود اهمیت و جایگاه رفیع این بخش در جامعه است.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به لزوم انجام تحقیقات میدانی در این خصوص تصریح کرد: استان خوزستان از دیرباز در بخش فرهنگ و هنر دارای پتانسیل های فراوانی بوده اما متاسفانه در اکثر اوقات با عنوان استانی اقتصادی معرفی می شود و توجهی به بعد فرهنگی آن نمی شود.

حسین زاده گفت: ظرفیت های فرهنگی خوزستان باید شناسایی و معرفی و زاویه دید به استان باید تغییر کند.

وی ادامه داد: بحث فرهنگ را باید از جهات مختلف در استان مورد بررسی قرار داد، زیرا این بخش در خوزستان دارای اهمیت و جایگاه بسیار حساسی است.

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در پایان بیان کرد: خوزستان در زمینه فرهنگ تشیع دارای چهره های شاخصی است که باید از آنها به خوبی تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات همایون قنواتی، محمد جوروند به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان معارفه شد.