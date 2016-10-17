به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر دو شنبه در جلسه پدافند غیرعامل شهرستان خرم آباد با بیان اینکه بحث پدافند غیرعامل به دستور مقام معظم رهبری به صورت جدی در دستور کار مسئولان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، اظهار داشت: از دوم تا هشتم آبان ماه تحت عنوان هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است.

وی بیان داشت: طی هفته پدافند غیر عامل برنامه های مختلفی در دستورکار دستگاه های اجرایی استان قرار می گیرد.

شهرداری برای جلوگیری از خسارات سیلاب پای کار باشد

فرماندار خرم آباد به وقوع سیل و سیلاب هایی طی سنوات گذشته در شهر خرم آباد اشاره کرد و افزود: شهرداری در این زمینه می تواند پای کار باشد چرا که می خواهیم آسیب پذیری کاهش پیدا کند.

خجسته پور عنوان کرد:امیدواریم با کاهش آسیب ها از روش های غیر نظامی بتوانیم خطرهای احتمالی طبیعی، انسانی و محیطی که رخ می دهد را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه هر دستگاه می تواند در زمینه پدافند غیرعامل تاثیرگذار باشد، گفت: در همه دستگاه های اجرایی می توان بحث پدافند غیرعامل را به عنوان یک پیوست در کنار هر طرح داشته باشیم.

فرماندار خرم آباد در ادامه افزود: هر اتفاقی که ممکن است امنیت شهروندان را به خطر اندازد و ما بتوانیم با یک روش غیر نظامی این آسیب را کاهش دهیم، در زمره پدافند غیرعامل قرار می گیرد.

انتقاد فرماندار خرم آباد نظام مهندسی

خجسته پور با بیان اینکه به هنگام خطر هلال احمر اولین دستگاهی است که وارد کار می شود، تصریح کرد: هلال احمر دستگاهی است که همواره قبل از دیگر دستگاه های خدمات رسان خود را به محل حادثه می رساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از حضور نداشتن نماینده نظام مهندسی در جلسات فرمانداری انتقاد کرد و بیان داشت: سازمان نظام مهندسی علی رغم اینکه اهمیت زیادی دارد در هیچ یک از جلسات حضور پیدا نمی کنند.

فرماندار خرم آباد در ادامه سخنان خود به عزاداری روز عاشورا در شهر خرم آباد اشاره کرد و اظهار داشت:مراسم عزاداری شهر خرم آباد به عنوان یک پدیده در دنیا مطرح شده است.

خجسته پور با بیان اینکه عزاداری عاشورای حسینی(ع) در شهر خرم آباد با نظم بسیار خوبی برگزار شده است، عنوان کرد: با برنامه ریزی انجام شده برخلاف سنوات گذشته یک مورد قطع درخت تازه برای عاشورای حسینی(ع) در شهر خرم آباد رخ نداده است.

ضرورت تجهیز امکانات و آمادگی نیروها در هنگام بحران

وی با تاکید بر اینکه پدافند غیرعامل نباید تنها به هفته پدافند غیرعامل محدود شود، گفت: در تمام برنامه های ما پدافند غیرعامل باید مدنظر قرار گیرد چرا که اقدامی است که نیاز به جنگ افزار ندارد اما می تواند از وارد شدن خسارات به تجهیزات، تاسیسات و انسان ها جلوگیری کند.

فرماندار خرم آباد با تاکید بر اینکه هلال احمر باید آمادگی کامل نیروهای امدادی خود را در دستورکار قرار دهد، تصریح کرد: همچنین این سازمان باید تامین نیازهای اولیه ای که در زمان وقوع بحران نیاز است را در دستور کار خود قرار دهد.

خجسته پور بیان داشت: اداره راهداری و حمل و نقل استان باید تجهیزات خود را در هنگام حوادث و بحران بررسی کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه دستگاه های خدمات رسان طی هفته پدافندغیرعامل شعار هفته پدافند غیرعامل را بالای قبض های مشترکین درج کنند، افزود: با این کار می توان آگاهی رسانی به همه مردم در رابطه با هفته پدافند غیرعامل داشته باشیم.

ضرورت حضور مدیران در جلسات فرمانداری

فرماندار خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود حضور مدیران دستگاه های مختلف در جلسات را دارای اهمیت دانست و اظهار داشت: انتظار داریم در جلسات آتی با موضوعات مختلف مدیران دستگاه ها حضور داشته باشند.

خجسته پور با اشاره به اینکه از سرشماری اینترنتی عمومی نفوس و مسکن تنها یک روز باقی مانده است، گفت: با ثبت نام اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن در بسیاری از هزینه ها صرفه جویی می شود.

وی از مشارکت نکردن بعضی دستگاه های اجرایی در بحث سرشماری انتقاد کرد و بیان داشت: برخی ادارات در رابطه با موضوع سرشماری همکاری های لازم را نداشته اند.

فرماندار خرم آباد گفت: در پایان کار سرشماری نفوس و مسکن در یک نشست خبری نام مدیرانی که در سرشماری عمومی نفوس و مسکن به دلایل مختلف شرکت نکرده اند را ذکر خواهیم کرد.