۱۲ طرح حفاظت منابع طبیعی در استان سمنان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌نقی حیدریان ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری سمنان به میزبانی سالن جلسات شهید نقاشیان با بیان اینکه طرح ترسیب کربن را در استان برای شهرستان‌های شاهرود، سمنان و دامغان گسترش خواهیم داد، ابراز داشت: مهم‌ترین پروژه‌ها و طرح‌های قابل اجرا جایگزینی سوخت فسیلی، طرح کمربند حفاظتی، طرح هفت، پیشگیری، گشت و مراقبت، اطفای حریق، بکار گیری نیروهای نظامی و انتظامی، کنترل آفات در فصل طغیان آفات، مراقبت و آبیاری سنواتی است.

وی افزود: منابع طبیعی استان سمنان همچنین در سال‌جاری هدف گذاری کاشت گیاه باریجه پنج هزار هکتار در هشت شهرستان استان، ترسیب کربن و تعمیم آن در کل شهرستان ها، بیابان‌زدایی، احیای منابع طبیعی، آبخیزداری و حفاظت از خاک را نیز در زمینه اقتصاد مقاومتی در دستور کار خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به شروع طرح ترسیب کربن در ۵۲ هزار هکتار از اراضی دامغان و ۱۱ روستا، گفت: باید تدابیری اتخاذ شود تا این طرح در سه شهرستان استان اجرا و در زمینه ارتقای بهره‌وری گام برداشته شود، همچنین باید دیم‌زارها و اراضی کم بازده را به کشت علوفه و گیاهان دارویی تبدیل کنیم.

حیدریان تصریح کرد: طرح دیگری که مدت زمان چند سال است در شهرستان گرمسار آغاز شده مدیریت پایدار منابع آب و خاک (حبله رود) احیای منابع طبیعی جامعه محور است که در مساحت یک هزار و 200 هکتار در شهرستان‌های گرمسار و سرخه انجام شده است.

وی بیان کرد: آبخیزداری یک برنامه آینده نگرانه و یکی از مهم‌ترین فاکتورها و اقدامات در راستای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان خاطرنشان کرد: در زمینه تحقق اهداف سیاست‌های اقتصادی خرد و کلان باید مشارکت همه‌جانبه مردم وجود داشته باشد تا بتوانیم گامی تأثیرگذار در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی برداریم.

حیدریان بیان داشت: در دولت یازدهم بر مشارکت مردم در طرح های مرتع‌داری و جنگل تاکید زیادی شده و در این استان نیز بیشتر فعالیت‌ها در حوزه منابع طبیعی توسط مردم انجام می شود و یکی از موضوعات مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی مشارکت همه مسئولان و مردم در تحقق این امر مهم است که خوشبختانه طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی انجام گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه کشت گیاهان دارویی و مشارکت مردم با هدف کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید مطلوب و کمک به معیشت بهره برداران و اشتغال پایدار از اهداف اصلی این اداره کل است.