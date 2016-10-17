۳۷۶ کیلو تریاک جاساز شده در بار خرما توسط پلیس البرز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی استان البرز، سردار بخشعلی کامرانی صالح با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اقدامات اطلاعاتی و فنی چند ماهه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز مبنی بر فعالیت فردی در عرصه خرید و فروش و حمل و توزیع مواد مخدر از استان های شرقی کشور به استان های تهران والبرز پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: با تشدید اقدامات اطلاعاتی مشخص شد که نامبرده با همدستی یک نفر دیگر مقدار قابل توجهی مواد مخدر از نوع تریاک را خریداری کرده و در صدد انتقال آن با یک دستگاه خودروی کامیونت به استان های البرز و تهران هستند.

سردار کامرانی صالح افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز به محل تردد احتمالی و محورهای ورودی کاشان - قم اعزام شده و پس از چند ساعت کنترل خودرو های عبوری، خودرو مذکور را در کیلومتر ۳۰ اتوبان قم - کاشان محدوده مجتمع مارال ستاره شناسایی و با هماهنگی های پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم، خودرو متوقف و راننده و دو نفر سرنشین آن دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد : در بازرسی از خودرو مذکور که در پوشش بار خرما اقدام به حمل مواد مخدر می کرد در قسمت پشت تاج کابین راننده، تعداد ۳۸ بسته مواد مخدر تریاک به وزن ۳۷۶ کیلو و ۷۵۰ گرم با لفافه کشف شد.