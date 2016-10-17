  1. استانها
  2. همدان
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

پیش از ظهر دوشنبه؛

نمایشگاه عکس محیط زیست در کبودراهنگ دایر شد

نمایشگاه عکس محیط زیست در کبودراهنگ دایر شد

کبودراهنگ - هفتمین نمایشگاه عکس محیط زیست استان همدان در مجتمع فرهنگی و هنری شیخ‌موسی‌نثری کبودراهنگ افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نمایشگاه عکس محیط زیست استان همدان پیش از ظهر دوشنبه با حضور فرماندار کبودراهنگ و روسای برخی ادارات این شهرستان در مجتمع فرهنگی و هنری شیخ‌موسی‌نثری کبودراهنگ افتتاح شد.

این نمایشگاه دربرگیرنده آثار منتخب نخستین جشنواره عکس محیط زیست استان همدان است.

در این نمایشگاه ۵۷ اثر در ۴ بخش موضوعی حیات وحش، انسان و طبیعت، اکوتوریسم و عکس محیط بانان استان در معرض دید علاقه مندان به طبیعت قرار گرفته است.

این نمایشگاه که با مشارکت حفاظت محیط زیست و فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کبودراهنگ و انجمن فردای سبز برگزار شده است تا ۲۹ مهر ماه جاری در ساعات اداری پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود.

کد مطلب 3798083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها