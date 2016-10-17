نمایشگاه عکس محیط زیست در کبودراهنگ دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نمایشگاه عکس محیط زیست استان همدان پیش از ظهر دوشنبه با حضور فرماندار کبودراهنگ و روسای برخی ادارات این شهرستان در مجتمع فرهنگی و هنری شیخ‌موسی‌نثری کبودراهنگ افتتاح شد.

این نمایشگاه دربرگیرنده آثار منتخب نخستین جشنواره عکس محیط زیست استان همدان است.

در این نمایشگاه ۵۷ اثر در ۴ بخش موضوعی حیات وحش، انسان و طبیعت، اکوتوریسم و عکس محیط بانان استان در معرض دید علاقه مندان به طبیعت قرار گرفته است.

این نمایشگاه که با مشارکت حفاظت محیط زیست و فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کبودراهنگ و انجمن فردای سبز برگزار شده است تا ۲۹ مهر ماه جاری در ساعات اداری پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود.