دره شهر رکوردار مصرف بیشترین سموم کشاورزی در استان ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدتراب میری روز دوشنبه در همایش روز جهانی غذا اظهار داشت: قطع کامل مصرف سموم کشاورزی امکان پذیر نیست ولی باید به سمتی پیش برویم که مصرف آن به حداقل رسیده و در ضمن از سموم استاندارد استفاده کنیم.

وی افزود: بیشترین مصرف سموم کشاورزی در ایران مربوط به شهرستان بابل استان مازندران با حدود دو لیتر است و بر اساس آمارها میزان ابتلا به سرطان نیز در این منطقه بسیار بالاست، در حالیکه میانگین کشوری دو دهم لیتر است و در ایلام نیز میزان مصرف سموم کشاورزی در دره شهر بیش از سایر نقاط است که باید راهکارهای کاهش این موضوع اتخاذ شود.

رئیس جهاد کشاورزی ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ایران هم اکنون در بسیاری از محصولات به خودکفایی رسیده، تاکید کرد: میزان خودکفایی محصولات کشاورزی در ایران به بیش از ۹۰ درصد رسیده است که در این میان استان ایلام نیز در سال های اخیر با جهش قابل توجه در تولید محصولات کشوری روبرو شده است.

میری ادامه داد: ایلام دو میلیون هکتار وسعت دارد که ۳۴۰ هزار هکتار آن قابلیت کشت دارد که از این مقدار ۲۶۰ هزار هکتار به شکل دیم و ۸۰ هزار هکتار نیز به صورت آبی کشت می شود.

وی اضافه کرد: سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار تن گندم ، هشت هزار تن جو، پنج هزار تن ذرت در ایلام تولید شد ضمن اینکه در زمینه گوشت سفید و قرمز سه برابر مصرف استان تولید می کنیم.