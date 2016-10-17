سمینار «جایگاه علوم انسانی در افغانستان» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار علمی «جایگاه علوم انسانی در افغانستان» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه ۱۵ مهر ماه، در هتل الماس کابل برگزار شد.

در این سمینار که حدود ۶۲۰ نفر از استادان حوزه و دانشگاه، محققین علوم انسانی و مسئولین دولتی شرکت کرده بودند، پنج سخنرانی و چهار مقاله ارائه شد.

سخنرانان افتتاحیه را حجت الاسلام محمدامین احمدی رئیس دانشگاه ابن سینا کابل با موضوع «سیر تنزل جریان‌های فکری عقلانی در افغانستان»، حجت الاسلام احمد حسین شریفی عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با موضوع «اهمیت و ضرورت علوم انسانی و مبانی آن» و امیر سیاهپوش قائم مقام رئیس دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی با موضوع «ضرورت تحول در علوم انسانی، نقش کنگره علوم انسانی در تحول و جایگاه اندیشمندان افغان در این فرایند» تشکیل می دادند.

همچنین ۲۲ مقاله‌ کامل به این سمینار ارسال شد و چهار مقاله با عنوان های: مقاله‌ «چیستی و منابع استنتاج فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی» توسط حجت الاسلام محمدآصف محسنی(حکمت)، دکترای تعلیم و تربیت اسلامی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ مقاله‌ «چرایی و چگونگی سکولاریزه شدن علوم انسانی در افغانستان»، توسط محمدامان فصیحی دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران، مشاور معاون رئیس‌جمهور و معاون بنیاد اندیشه؛ مقاله‌ «جایگاه جامعه‌شناسی در افغانستان»، توسط عوضعلی سعادت دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران و مشاور علمی رئیس جمهور و معاون پژوهشی دانشگاه غرجستان و مقاله‌ «روانشناسی اسلامی»، توسط جعفر احمدی مدیر پروژه تحقیقاتی دانشگاه غرجستان ارائه شد.

در اختتامیه‌ سمینار نیز آیت الله صالحی مدرس از علمای برجسته‌ افغانستان، با توجه به پیشینه‌ پر افتخار و استعداد مردم افغانستان، آینده‌ی پیش رو را بسیار روشن تصویر کرد. به اعتقاد وی دو ویژگی عمده در مردم افغانستان یعنی استعداد کم نظیر و استقامت در بدترین شرایط، نویدبخش آینده‌ای پر افتخار برای این خطه از جهان اسلام است.

از برنامه‌های جانبی سمینار که برای مهمانان ایرانی تدارک دیده شده بود می‌توان به بازدید از دانشگاه جامعه ‌المصطفی العالمیه، بازدید از حوزه علمیه آیت الله آصف محسنی، دیدار با رهبران شیعیان، حضور در مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، دیدار با مسئولان دولتی شیعی و دید و بازدید از مناطق مختلف کابل اشاره کرد.

در برگزاری این همایش ۹ مرکز علمی از جمله: دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دانشگاه ابن سینا، دانشگاه غرجستان، دانشگاه اهل البیت و جامعه المصطفی العالمیه همکاری داشتند.