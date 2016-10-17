۷۰۷ هزار متر مربع از اراضی حریم دریا در مازندران واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دوستی ایرانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در ۱۰ ماه امسال ۲۷ مورد واگذاری اراضی در حریم ۶۰ متری دریا تحت عنوان طرح سالم‌سازی حریم دریا با مساحت ۷۰۷ هزار و ۱۰۰ مترمربع در استان واگذار شد.

وی افزود: بر اساس کمیسیون ماده ۲۱ طرح‌های غیر کشاورزی استان، از این به بعد واگذاری حریم ۶۰ متری توسط اداره منابع طبیعی استان انجام می‌شود و در این مدت ۸۱۹ هکتار از اراضی شیب‌دار مستثنیات به باغ تبدیل شد.

این مسئول بابیان اینکه در این مدت ۶۵۷ مورد اراضی بلاکشت با مساحت ۱۵ میلیون و ۹۹۰ هزار و ۷۷۷ مترمربع در استان شناسایی شد، ادامه داد: در این مدت ۹۰ مورد اراضی بلاکشت با مساحت ۲۲۱ هزار و ۳۳۵ مترمربع اراضی بلاکشت در استان احیا شد.

دوستی ایرانی خاطرنشان کرد: ۳۰۴ مورد مجوز کمیسیون تبصره ماده یک با مساحت یک‌میلیون و ۷۸۲ هزار و ۶۳۹ مترمربع در ۱۰ ماه امسال در چهار استان صادر شد.

وی بابیان اینکه ۳۶ مورد احکام قلع‌وقمع موضوع ماده ۳ قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب سال ۸۵ با مساحت ۵ هزار و ۵۴۳ مترمربع در استان اجرا شد، گفت: ۷۰۷ مورد قلع‌وقمع تبصره دو ماده ۱۰ قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با مساحت ۵۴۵ هزار و ۸۹۲ مترمربع مصوب سال ۸۵ در استان اجرا شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران وصول درآمد این طرح‌ها را ۱۷ میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۵۷ هزار و ۲۵۱ ریال در این مدت اعلام کرد.