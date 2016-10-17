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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

چین با نسبت دادن «منشا تروریسم» به پاکستان از سوی هند مخالفت کرد

چین با نسبت دادن «منشا تروریسم» به پاکستان از سوی هند مخالفت کرد

پس از اینکه «ناندرا مدی» نخست وزیر هند، پاکستان را کشوری تروریست پرور خطاب کرد، چین بلافاصله و بعنوان یک متحد قدیمی، از اسلام آباد در مقابل هند دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، درنشست کشورهای بریکس، نخست وزیر هند بدنبال اختلافات مرزی با پاکستان، در واکنشی سیاسی و برای به انزوا کشاندن اسلام آباد، این کشور را حامی تروریسم و تروریست پرور خطاب کرد.

به دنبال اظهارات تند «ناندرا مودی» علیه پاکستان، سخنگوی وزارت خارجه چین واکنش نشان داده و گفت:هر چند از نظر ما ترورسیم در هر شکلی که باشد مردود است ولی همواره موضع ما چنین بوده که خطاب کردن هر کشور، دین و یا نژاد بعنوان تروریسم محکوم  است.

وی در ادامه افزود: کشور پاکستان سابقه طولانی در مبارزه با تروریسم داشته و در این راه خود نیز یک قربانی است. به نظر من جامعه جهانی باید این موضوع را مورد توجه قرار داده و به آن احترام بگذارد.

کد مطلب 3798087

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