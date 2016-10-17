به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: بازدیدهای مستمری از مراکز ترک اعتیاد در استان بوشهر صورت می‌گیرد که امسال ۲۳ بازدید انجام شده است.

وی با اشاره به تشکیل دو هزار و ۹۶۵ پرونده نگهداری و درمان معتادان در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: دو هزار و ۹۲۹ پرونده مربوط به آقایان و ۳۶ پرونده مربوط به بانوان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با اشاره پذیرش ۶۹۴ نفر در مراکز درمان اعتیاد استان بوشهر طی شش ماه نخست امسال، بیان کرد: ۶۸۶ نفر مرد و هشت نفر نیز خانم بود.

وی اضافه کرد: در سطح استان بوشهر ۲۳ مرکز خصوصی و یک مرکز دولتی در زمینه خدمات ترک اعتیاد و پیشگیری و درمان اعتیاد فعالیت دارند.

رئیسی ادامه داد: موافقت اصولی چهار مرکز دیگر در زمینه خدمات ترک اعتیاد و پیشگیری و درمان اعتیاد در بوشهر، جم و کاکی صادر شده است.