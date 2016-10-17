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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

۴ مرکز جدید ترک اعتیاد در استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود

۴ مرکز جدید ترک اعتیاد در استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: چهار مرکز جدید ترک اعتیاد در استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: بازدیدهای مستمری از مراکز ترک اعتیاد در استان بوشهر صورت می‌گیرد که امسال ۲۳ بازدید انجام شده است.

وی با اشاره به تشکیل دو هزار و ۹۶۵ پرونده نگهداری و درمان معتادان در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: دو هزار و ۹۲۹ پرونده مربوط به آقایان و ۳۶ پرونده مربوط به بانوان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با اشاره پذیرش ۶۹۴ نفر در مراکز درمان اعتیاد استان بوشهر طی شش ماه نخست امسال، بیان کرد: ۶۸۶ نفر مرد و هشت نفر نیز خانم بود.

وی اضافه کرد: در سطح استان بوشهر ۲۳ مرکز خصوصی و یک مرکز دولتی در زمینه خدمات ترک اعتیاد و پیشگیری و درمان اعتیاد فعالیت دارند.

رئیسی ادامه داد: موافقت اصولی چهار مرکز دیگر در زمینه خدمات ترک اعتیاد و پیشگیری و درمان اعتیاد در بوشهر، جم و کاکی صادر شده است.

کد مطلب 3798090

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