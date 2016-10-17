«تئاتر مهر کاشان» در تقویم وزارت ارشاد ثبت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگی تفریحی کاشان، مجتبی رضازاده در نشست اعضای ستاد برگزاری دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان اظهار کرد: رویکرد سازمان فرهنگی ورزشی برای جشنواره دوازدهم آن است که سیاست گذاری و برنامه ریزی های پیشین مورد موشکافی قرار گرفته و آنچه که در شرابط کنونی در حوزه فرهنگی و اجتماعی صرف و صلاح است مورد اهتمام قرار گیرد.

مجتبی رضازاده با اشاره به تشکیل ۶ کارگروه برای جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان خاطرنشان کرد: جلسات مستمر ستاد برگزاری جشنواره به صورت دو هفته یک بار با بررسی جزییات روندها در سازمان برگزار شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان, برگزاری نخستین دوره رقابت های نمایشنامه نویسی سراسری مهر را اتفاقی نو دانست و بیان کرد: با این اقدام می توان بانک اطلاعاتی جامعی از نمایشنامه ها و متون نمایشی مورد نظرسازمان را فراهم آورد و بستر تغذیه محتوایی گروه های تئاتر شهرستان را در بلندمدت مهیا ساخت.

رضازاده همچنین از ثبت جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان در تقویم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: پی گیری های نهایی برای این امر در حال انجام است که می تواند بر اعتبار این رویدار هنری بیفزاید.

آثار نمایشی مبتنی بر اولویت های ۱۰ گانه فرهنگ شهروندی تولید می شود

مشاور شهردار کاشان همچنین با بادآوری اولویت های ۱۰ گانه در عرصه فرهنگ شهروندی گفت: با گردآوری بانک اطلاعاتی نمایشنامه نویسی می توان آثار نمایشی را پیرامون این اولویت ها- که در زمره چهار حوزه کالبدی و شش زمینه اخلاق شهروندی قرار می گیرد- برای شهروندان در طول سال طراحی و اجرا کرد.

وی همچنین از رویکرد حمایتی سازمان فرهنگی ورزشی از گروه های نمایشی بومی خبر داد و افزود: با ارائه محتوای مناسب به این گروه ها می توان از ظرفیت آنها برای برنامه های هنری مبتنی بر اهداف سازمان در حوزه فرهنگ شهروندی استفاده کرد.

قائم مقام ستاد دوازدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان در ادامه در مورد بخش های جنبی جشنواره یادآور شد: در این جشنواره به منظور افزایش بعد آموزشی و غنای محتوایی، علاوه بر دو بخش نمایش صحنه‌ای و خیابانی، کارگاه‌های آموزشی و نشست های تخصصی با حضور صاحب‌نظران و اساتید برجسته عرصه تئاتر پیش‌بینی شده است.

رضازاده سپس به اولویت های جشنواره دوازدهم پرداخت و تصریح کرد: آشنایی با سیره و سبک زندگی نبوی و مکتب جعفری، اهتمام به فرهنگ مهدویت و انتظار، انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت با نگاه ویژه به شهدای مدافع حرم، سبک زندگی اسلامی ایرانی با موضوعات عفاف و حجاب، ساده زیستی و پرهیز از تجملگرایی، اعتیاد و طلاق و فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی از جمله اولویت های مدنظر دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان محسوب می شود.

مسئول کمیته فنی و داوران: ارزیابی ها به زودی اعلام می شود

مسئول کمیته فنی و داوران دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان نیز در این نشست با اشاره به استقبال هنرمندان عرصه تئاتر از این جشنواره و مسابقه نمایشنامه نویسی تأکید کرد: ارتباط قریب به اتفاق آثار ارسالی به جشنواره با موضوعات و مضامین طرح شده از جمله اتفاقات مثبت این رقابت فرهنگی به شمار می رود.