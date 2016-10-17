حفاظت الکترونیکی آثار میراث فرهنگی کشور در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی کشور امیر رحمتاللهی بعدازظهر دوشنبه در جلسه مشترک با کارکنان یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: شرط لازم انجام هر مسئولیت و وظیفهای در ابتدا کسب شناخت کامل و اعتقاد نسبت به آن است که منجر به ایجاد انگیزه لازم میشود.
وی با تأکید به نقش تأثیرگذار یگان حفاظت میراث فرهنگی در پیشبرد اهداف سازمان متذکر شد: هماکنون تغییر نگرش اساسی در سازمان نسبت به نقش و جایگاه مؤثر یگان حفاظت اتفاق افتاده است و نمود آن را میتوان در نامگذاری یک روز به عنوان حافظان میراث فرهنگی مشاهده کرد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی افزود: یگان حفاظت، مأموریتهای چندوجهی از جمله حفاظت، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی را در امر مراقبت و حفاظت از تمامی اموال منقول و غیرمنقول و آثار فرهنگی و تاریخی به عنوان معرف هویت ملی کشور برعهده دارد.
به گفته رحمتاللهی رویکرد اصلی سازمان، حفاظت فیزیکی کاملاً مؤثر و هوشمند با تمرکز به گسترش حفاظت الکترونیکی است.
وی با اذعان به اینکه امنیت مأموریت اصلی یگان حفاظت است، ادامه داد: در این رابطه قانونگذار، جرایم علیه میراث فرهنگی را در ردیف جرایم علیه امنیت قرار داده است به طوری که حتی آغاز به جرم، تهیه مقدمات و داشتن اندیشه ارتکاب به آن نیز جرم تلقی میشود.
وی همچنین همکاری اطلاعاتی یگان حفاظت با ناجا در رابطه با اعلام مسیر تردد گردشگران خارجی و تأمین امنیت آنان را در پیشبرد اهداف و استراتژی دولت برای توسعه صنعت گردشگری حائز اهمیت دانست.
فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی با ابراز تأسف از مغفول واقع شدن وجه اطلاعاتی این مجموعه افزود: تحکیم مبانی انضباطی و مشارکت اجتماعی تمام تشکلها برای حفظ و نگهداری از آثار باستانی ضروری است.
رحمتاللهی همچنین به ضرورت استفاده از تمام ظرفیتهای اجتماعی و تشکلهای مردمنهاد، انجمنهای میراث فرهنگی، شوراها و بسیج به عنوان پیشگیری مشارکتی برای حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی و فرهنگی استان تأکید کرد.
وی به تأمین ۳۰ میلیارد ریال جهت تهیه لباسهای متحدالشکل نیروهای موزهای و یگان حفاظت نیز اشاره کرد.
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