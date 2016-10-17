به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چرخساز بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری که به منظور تشریح فعالیت تیمهای واکنش سریع در سازمان امداد و نجات برگزار شد، گفت: یکی از دستورات رئیس جمعیت هلال احمر، تشکیل تیمهای واکنش سریع برای افزایش سرعت پاسخگویی در حوادث و سوانح بوده است.
وی با اعلام اینکه از چندی قبل برنامهریزیهای لازم برای تشکیل تیمهای واکنش سریع در سازمان امداد و نجات انجام شده است، گفت: از اول آبان ماه تیمهای واکنش سریع در ستاد مرکزی سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر به صورت شبانهروزی و در قالب ۱۰ نفر از نیروهای کادر فعالیت خود را آغاز میکنند.
چرخساز با اعلام اینکه تیمهای واکنش سریع در مراحل اول در مراکز استانها در قالب تیمهای پنج نفره از نیروهای کادر امداد و نجات خواهند بود، اظهار داشت: فعالیت تیمهای واکنش سریع به صورت شبانهروزی خواهد بود به طوری که در مرحله اول ۳۰ نفر نیرو در ستاد مرکزی سازمان امداد و نجات تشکیل خواهد شد که به صورت ۱۰ نفر در ۲۴ ساعت آمادهباش برای حضور سریع در صحنه حوادث و سوانح ملی خواهند بود.
به گفته رئیس سازمان امداد و نجات هلالاحمر، همین وظایف را تیمهای واکنش سریع مراکز استانها برعهده خواهند داشت و از همین رو در مرحله اول ۱۵ نفر نیروهای کادر در قالب تیمهای واکنش سریع به صورت ۲۴ ساعته آماده خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه تیمهای واکنش سریع در مراکز استانها و شهرستانها هر دو هفته آموزشهای اولیه را خواهند دید، افزود: این دورههای آموزشی برای انجام مهارتهای تخصصی و امدادی ادامه خواهد داشت به طوری که تیمهای واکنش سریع به مرز نیروهای «رنجر» جمعیت هلالاحمر برسند.
چرخساز با اشاره به اینکه تشکیل تیمهای واکنش سریع در شهرستانها از نیروهای نجاتگر و داوطلب خواهد بود، افزود: تمامی وسایل و تجهیزات تیمهای واکنش سریع آماده و تهیه شده و به تدریج به مراکز استانها و شهرستانها ارسال خواهد شد.
رئیس سازمان امداد و نجات هلالاحمر در ادامه از فعالیت سراسری تیمهای واکنش سریع در کشور از دهه فجر امسال خبر داد و گفت: این تیمها در قالب ۵۰۰ نفر به صورت شبانهروزی در آمادهباش برای حضور سریع در صحنه حوادث ملی، استانی و شهرستانی خواهند بود.
وی تأکید کرد: تیمهای واکنش سریع وظیفه پاسخگویی اولیه در حادثه و سانحه را دارند به طوری که ارزیابی حوادث توسط این تیمها انجام شده و در نهایت اقدامات اولیه صورت میگیرد تا تیمهای امداد و نجات سر صحنه حادثه برسند.
چرخساز با اعلام اینکه توانمندی جسمانی تیمهای واکنش سریع از طریق نیروهای مسلح انجام خواهد شد، گفت: در مرحله اول از کماندوهای ارتش برای توانمندی جسمانی تیمهای واکنش سریع استفاده خواهیم کرد.
رئیس سازمان امداد و نجات هلالاحمر ادامه داد: در صورتی که این افراد بتوانند از آمادگی لازم برای عملیاتهای بینالمللی برخوردار شوند، آنها را از طریق مربیان خارجی آموزش خواهیم داد.
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