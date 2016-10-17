۳۰ هزار تن ذرت علوفه ای در خراسان جنوبی برداشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی هاشم ولی پور مطلق بیان داشت: ۷۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت ذرت علوفه ای قرار دارد.

وی افزود: بیشترین سطح زیر کشت ذرت علوفه ای استان با ۲۰۰ هکتار به شهرستان سربیشه اختصاص دارد.

وی، تعداد بهره برداران ذرت علوفه ای خراسان جنوبی را ۲۵۰ نفر اعلام کرد و گفت: ان اس، ۷۰۴ و سیلوکینگ از ارقام ذرت علوفه ای کشت شده در استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، کوتاه بودن دوره رشد، مقاوم بودن به خشکسالی، امکان کشت مکانیزه و کشت دوم را از مزایای کشت ذرت علوفه ای برشمرد.

ولی پور مطلق با اشاره به برداشت ۲۹ هزار و ۷۵۵ تن ذرت علوفه ای در استان طی سال گذشته بیان کرد: ارزش ریالی این محصول ۴۴ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال بوده است.