انعقاد تفاهم نامه ناجی پاس با دولتی ها در حوزه پلیسی و امنیتی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اسفندیار در تشریح اهداف و برنامه‌های این نمایشگاه اظهار داشت: ما با برگزاری این نمایشگاه به دنبال جمع کردن همزمان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات امنیتی، پلیسی و تجهیزات ایمنی هستیم و معتقدیم که برگزاری این نمایشگاه علاوه بر ارتقای اطلاعات بازدیدکنندگان آن، می‌تواند نمایشی از توانمندی‌های کشور در حوزه‌های امنیتی، ایمنی و پلیسی باشد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مردمی کردن بحث امنیت، هدف از برگزاری این نمایشگاه را منطبق بر این تاکید رهبری دانست و با تاکید بر اینکه نمایشگاه ایپاس، یک نمایشگاه منحصر به فرد در سطح منطقه است، افزود: این نمایشگاه علاوه بر اینکه یک نمایشگاه انحصاری در کشور است، یک نمایشگاه منحصر به فرد در منطقه نیز هست که هر ساله با همت بنیاد تعاون ناجا برگزار می‌شود و این در حالی است که در منطقه و در میان کشورهای همسایه، تنها دو نمایشگاه تخصصی در قطر و امارات برگزار می‌شود که نمایشگاه ایپاس به لحاظ برگزاری سالانه آن و همچنین جامعیت موضوعات ایمنی، پلیسی و امنیتی، در رده بالاتری قرار دارد.

مدیرعامل ناجی پاس این نمایشگاه را فرصتی برای نمایش اقتدار و توانمندی‌های کشور به کشورهای شرکت کننده برشمرد و گفت: علاوه بر این نمایش اقتدار، به روزرسانی و توسعه تجهیزات پلیسی و ارتقای توانمندی های پلیسی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف بزرگ برگزاری این نمایشگاه بوده و علاوه بر آن گسترش فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی و امنیتی و همچنین حمایت از نخبگان، مخترعین و مبتکرین به منظور تجاری‌سازی ایده‌های برتر و شکوفایی و رونق اقتصادی و اشتغال زایی در بخش تولید و تجهیزات از دیگر اهداف این نمایشگاه است.

اسفندیار، شعار این نمایشگاه را «امنیت پایدار، رونق اقتصادی» دانست و افزود: یکی از مهمترین بخش‌های نمایشگاه امسال، بخش مخترعین و نخبگان است که با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی، تلاش شد تا حمایت ویژه‌ای از این قشر انجام شود لذا به دنبال ارسال ۷۹ اختراع، ابتکار و نوآوری به دبیرخانه دائمی این نمایشگاه، ۳۹ محصول جدید انتخاب شد و قرار است در قالب ۲۵ غرفه به بازدیدکنندگان این نمایشگاه معرفی شده و بستری برای تجاری‌سازی این ایده‌ها فراهم شود.

مدیرعامل شرکت ناجی پاس، گروه‌های کالایی حاضر در این نمایشگاه را گروه مخابرات و الکترونیک، گروه حمل و نقل زمینی و هوایی، گروه تسلیحات وت مهمات، گروه لباس و پوشاک و گروه امداد و نجات معرفی کرد و افزود: علاوه بر این موارد تجهیزات انگشت‌نگاری و اشعه ایکس که در بسیاری موارد کاربرد دارند نیز در این نمایشگاه به معرض عموم گذاشته خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به استقبال شرکت‌های خارجی و بین المللی از برگزاری این نمایشگاه گفت: امسال ۳۰۰ شرکت داخلی و ۵۲ شرکت از ۷ کشور آلمان، ایتالیا، روسیه، بلغارستان، ترکیه و ... در این نمایشگاه حضور دارند و امسال برای نخستین بار بخش بین‌الملل به صورت مجزا محصولات این کشورها را دربر می گیرد.

مدیرعامل ناجی پاس در ادامه با تاکید بر اینکه در این نمایشگاه پیش‌بینی برای انعقاد قرار داد و امضا تفاهم‌نامه‌های مختلف دیده شده ست گفت: در این نمایشگاه قرار است تفاهم نامه‌هایی بین ناجا و بانک مرکزی در امور بانکداری برخط و خودروهای حمل و نقل پول امضا شود.

وی افزود: همچنین قرار است در تفاهمنامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرایند تجاری سازی و اقتصادی کردن ایده‌های مطرح شده در این نمایشگاه تسهیل شود.

اسفندیار در ادامه از انعقاد تفاهمنامه‌ای با معاون علمی فناوری رئیس جمهور برای حمایت از نخبگان این بخش خبر داد.

وی در پایان با اشاره به برگزاری ورکشاپ‌های تخصصی در حاشیه این نمایشگاه، از کیفیت بالای محصولات و شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در بخش بین الملل با وزارت امور خارجه و گمرک توافقاتی صورت گرفت که شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه بدون هرگونه مشکلی، قادر باشند محصولات و تولیدات خود را وارد کشور کرده و ترخیص کنند.