خاکسترهای دیروز در اهواز ناشی از آتش سوزی درختان بود

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز کریمی زند ظهر امروز دوشنبه در حاشیه دعای شکر برداشت نیکشر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تولید سالانه نیشکر یک میلیون تن و تولید شکر نیز ۱۰۰ هزار تن است و به غیر از دو استان استثنا سایر استان ها امکان دسترسی به آن را ندارند. این تولید بالای یک میلیون رکورد بسیار بالایی در سطح کشور است.

وی افزود: در سه سال اخیر تولید بالای ۹۰۰ هزار تن نیشکر و ۱۰۰ هزار تن شکر را محقق کردیم. سال گذشته نیز ۱۶۵ هزار تن شکر در کارخانه تصفیه کردیم که ۱۰۰ هزار تن آن مربوط به خودمان است.

مدیرعامل واحد نیشکر دهخدا تصریح کرد: بالای ۹۴۰ هزار تن نیشکر و بالای ۱۰۰ هزار تن نیز شکر در این واحد تولید می کنیم.

کریمی زند بیان کرد: هر سال ۱۰ هزار هکتار باید به زیر کشت ببریم ولی امسال چون پنج سال متوالی هیچ مزرعه ای را پایش نکردیم امسال اقدام به پایش یک هزار هکتار از زمین ها کردیم.

وی عنوان کرد: با وجود کاهش یک هزار هکتار از زمین های زیرکشت ولی باز هم توانستیم همان میزان تولید را محقق کنیم.

مدیرعامل واحد نیشکر دهخدا ادامه داد: چون میزان تولید فعلی کمتر از مصرف جامعه است اقدام به صادرات محصولات خود نمی کنیم. هر چند از نظر قیمتی امکان صادرات موفق را داریم ولی فعلا تمامی تولیدات را برای مصرف داخلی کشور صرف کرده و حتی بخشی از نیاز شکر مردم را وارد می کنیم.

علل گران شدن قیمت شکر

کریمی زند در ارتباط با علت های گران شدن قیمت شکر گفت: قیمت جهانی شکر در یک بازه زمانی افزایش پیدا کرد و حتی از قیمت ملی نیز بالاتر رفت ولی علت افزایش نرخ آن مسئله تأخیر در صدور مجوز واردات شکر بود.

وی یادآور شد: برداشت نیشکر از امروز شروع و تا نیمه اول فروردین سال آینده ادامه دارد. در حقیقت طی ۱۰۰ روز کاری و هر روز به میزان ۱۰ هزار تن را به کارخانه تصفیه شکر منتقل می کنیم.

مدیرعامل واحد نیشکر دهخدا ادامه داد: لاجرم تا وقتی تجهیزات برداشت نیشکر در دنیا به آن حد نرسد که نیاز به سوزاندن نیشکر نباشد، امکان نسوزاندن برخی از نیشکرهایی که ارتفاع و تراکم بسیار بالایی دارند برای واحدهای نیشکر وجود ندارد.

کریمی زند اضافه کرد: تنها بخشی از نیشکرها را به روش سوزاندن و آن هم زیرنظر دادستانی، بهداشت، جهاد کشاورزی، مؤسسه تحقیقاتی و دانشگاه برداشت می کنیم.

وی تأکید کرد: تلاش می کنیم تا طی سال های آینده روش سوزاندن آن هم در صورت وجود تکنولوژی را حذف کنیم.

مدیرعامل واحد نیشکر دهخدا عنوان کرد: نیشکر وقتی وارد کارخانه شد به شکل شکر، باگاس و ملاس بیرون می آید. باگاس نیز برای ۴۲ فعالیت از جمله کاغذ، انرژی و الکل کاربرد دارد ولی در ایران بیشتر برای تولید MDF استفاده می شود.

کریمی زند خبر داد: در حال رایزنی با یک سرمایه گذار ایرانی مقیم کشور کانادا هستیم تا برای ساخت کارخانه ذغال فعال در این استان اقدام کند. میزان سرمایه گذاری این کارخانه ۷۶ میلیون دلار است و زمینی با مساحت ۲۵ هکتار برای آن پیش بینی شد.

وی اضافه کرد: در صورت ساخت کارخانه نیز سالانه ۴۰ هزار تن ذغال فعال را تولید می کند. همچنین یک هزار نفر اشتغالزایی به صورت مستقیم خواهد داشت.

مدیرعامل واحد نیشکر دهخدا بیان کرد: در حال حاضر دو هزار و ۱۸۳ نفر به صورت مستقیم با این واحد همکاری دارند، یعنی در طول یک سال کاری به این میزان نفر روز فعالیت در واحد دهخدا فعالیت می کنند.

کریمی زند در پایان گفت: امروز اولین روز بهره برداری واحدهای نیشکر استان است ولی روز گذشته شهرداری در میدان انتهای خیابان وهابی هرس درختان و علف های هرز را آتش زده و خاکستر آن که بالا رفت همه فکر کردند از آتش سوزی نیشکر است. این تفکر در حالی است که امروز برداشت نیشکر را شروع کردیم.