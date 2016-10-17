احمدی: نقره دوره قبل را به طلا تبدیل می کنم/ رقبایم را می شناسم

سعید احمدی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: بعد از مدتها تمرین زیر نظر کادر فنی و پشت سرگذاشتن چندین مرحله اردوی آماده سازی خدا را شکر در بهترین شرایط بدنی و فنی به رقابتهای جهانی اعزام می شویم.

وی ادامه داد: نه تنها من که همه اعضای تیم در بهترین شرایط قرار دارند. هدف همه ما ارائه مبارزاتی سطح بالا روی تاتامی جهانی برای ارائه نمایشی زیبا از کاراته ایران است که به امید خدا با مدالهای رنگارنگ همراه شده و شرمنده مردم نشویم.

این عضو تیم کاراته که سومین حضور خود در رقابتهای جهانی را تجربه می کند در مورد رقبای خود در این دوره از مسابقات گفت: در وزن ۶۷- کیلوگرم که من حضور دارم ۹۰ کاراته کا ثبت نام کرده اند. مسابقات جهانی است و همه برای کسب مدال به میدان می آیند ولی باید از کاراته کاهای فرانسه، مصر، ترکیه، مراکش و آذربایجان به عنوان جدی‌ترین رقبای خود نام ببرم.

وی افزود: از تجربه دو دوره قبلی حضور در مسابقات جهانی بهترین بهره را خواهم برد تا مدال نقره ۲۰۱۴ آلمان را به مدال طلای تبدیل کنم. دوره گذشته با وجود مصدومیت به فینال رسیدم امیدوارم در اتریش بتوانم به هدف خود برسم.

احمدی در مورد مبارزه بخش تیمی هم گفت: رقابتهای تیمی از مهمترین بخش های رقابتهای جهانی است که قابلیت های فنی کاراته یک کشور را به نمایش می گذارد. ما طلای دوره قبل تیمی را بعد از ۵۰ سال برای ایران کسب کردیم و در این دوره باید از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم.

رقابتهای کاراته قهرمانی جهان ۴ تا ۹ آبان ماه در اتریش برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران برای حضور در این مسابقات بامداد پنجشنبه ۲۹ مهرماه راهی محل برگزاری این مسابقات خواهد شد.