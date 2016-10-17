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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

شهردار نطنز:

زمین اسکیت در پارک سرچشمه سرابان به بهره برداری رسید

زمین اسکیت در پارک سرچشمه سرابان به بهره برداری رسید

نطنز - شهردار نطنز گفت: زمین اسکیت پارک سرچشمه سرابان نطنز به منظور جلب گردشگران داخلی و خارجی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن تجویدی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به در چند سال اخیر طرح های عمرانی بسیاری جهت توسعه مجموعه گردشگری پارک سرچشمه سرابان نطنز بهره برداری رسید، اظهار داشت: با توجه به اینکه پارک سرچشمه سرابان یکی از مقاصد گردشگری شهر نطنز به حساب می آید و در طول سال پذیرای خیل کثیری از گردشگران داخلی و خارجی است، شهرداری نطنز در سه سال گذشته فعالیت های گسترده ای را در این پارک انجام داده است.

وی افزود: اصلاح ورودی پارک و احداث بلوار، احداث آسیاب نمادین در ورودی پارک، احداث ۲۴ چشمه سرویس بهداشتی، اصلاح سکوهای نشیمن، گسترش و اصلاح روشنایی پارک، اصلاح فضای سبز، احداث ۹ سری آبخوری و شست و شوی البسه و ظروف، اصلاح پارکینگ خودروها و  راه اندازی شهربازی با مشارکت بخش خصوصی از اقدامات شهرداری نطنز است.

شهردار نطنز تصریح کرد: امسال با همت واحد فنی شهرداری عملیات احداث زمین اسکیت در کنار شهربازی پارک آغاز شد که در این عملیات ۱۵۰ متر طول دیوار چینی و مساحتی حدوداً ۸۰۰ متر مربع خاکریزی، تسطیح و آسفالت شد.

وی اضافه کرد: این عملیات در راستای تکمیل شدن مجموعه تفریحی و رفاه حال کودکان خردسال به بهره برداری رسید که امیدواریم مورد استفاده خانواده ها قرار گیرد.

کد مطلب 3798129

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