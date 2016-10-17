به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر کاراندیش در نشست اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه خراسان رضوی که ظهر دوشنبه در سالن اجتماعات روزنامه قدس مشهد برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود که یکی از اهداف این انقلاب توجه به حوزه فرهنگ، ترویج ارزش‌ها و فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا است.

وی افزود: اگر این اصل در جامعه جاری شود بسیاری از مشکلات در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع به وجود نمی‌آمد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ ارشاد و اسلامی بیان کرد: زمانی این ارزش‌ها در جامعه رواج پیدا می‌کند که روش اعتدال در جامعه الگو قرار گیرد و از افراط‌وتفریط جلوگیری شود زیرا انقلاب اسلامی از وجود افراط‌ها و تفریط ها ضربه خورده است.

وی در ادامه گفت: جامعه‌ای می‌تواند رشد کند که آزادی بیان، تضارب آرا و اندیشه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.