خراسان جنوبی رکوردار مشارکت در ثبت نام اینترنتی سرشماری شد

یاسر ضامن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سرشماری نفوس و مسکن از سوم مهرماه جاری، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۸۷ هزار و ۱۵۴ خانوار خراسان جنوبی در این سرشماری به صورت اینترنتی ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به مشارکت ۴۱.۲ درصدی مردم استان در سرشماری نفوس و مسکن امسال، بیان کرد: خراسان جنوبی رتبه نخست مشارکت در سرشماری اینترنتی را به خود اختصاص داده است.

قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن خراسان جنوبی، بیشترین درصد مشارکت در این سرشماری را مربوط به شهرستان بشرویه با ۶۳.۸۱ درصد عنوان کرد و افزود: شهرستان نهبندان نیز با ۳۴.۰۷ درصد کمترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داده است.

ضامن ادامه داد: همچنین میزان مشارکت مردم شهرستان بیرجند در این سرشماری ۳۷.۰۸ درصد، خوسف ۴۶.۰۲ درصد، درمیان ۴۰.۴۹ درصد، زیرکوه ۴۶.۶۶ درصد، سربیشه ۴۲.۲۷ درصد، طبس ۴۵.۰۲ درصد، شهرستان سرایان با ۵۵.۰۸ درصد، فردوس ۴۶.۶۸ درصد و قاین نیز ۳۷.۶۴ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه مهلت ثبت نام سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ۹۵ تا ساعت ۲۴ فردا خواهد بود، بیان داشت: سرشماری حضوری نفوس و مسکن نیز از صبح روز ۲۸ مهرماه آغاز می شود.

قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن خراسان جنوبی با اشاره به همکاری ۲۳۷ آمارگیر در سرشماری حضوری نفوس و مسکن استان، بیان داشت: این افراد سرشماری حضوری را در ۶۷۱ حوزه شهری و روستایی انجام خواهند داد.