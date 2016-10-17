تاکید معاون وزیر کشور برای صدور ویزای یک ماهه ویژه اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد اربعین که با حضور امام جمعه خرمشهر و سایر فرمانداران و ائمه جمعه شهرستان های معین در سالن شهید دورقی خرمشهر برگزار شد، با اشاره به خبر صدور ویزای ۱۰ روزه برای ایام اربعین از رایزینی با معاون وزیر امور خارجه در این رابطه خبر داد و اظهار کرد: این خبر روز گذشته رسید و بلافاصله تماسی با ذولفقاری معاون امنیتی وزیر کشور در این راستا برقرار شد که مرزها کشش اجرای تصمیم صدرو ویزای ۱۰ روزه را ندارند.

وی افزود: معاون وزیر کشور نیز تاکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان زیر بار این خواسته نخواهند رفت و حداقل سقف ویزا ویژه اربعین یک ماهه خواهد بو و امیدواریم این توافق حاصل شود.

فرماندار خرمشهر با یادآرو شدن افتتاح سالن مسافربری با ۳۲ گیت عبور و ظرفیت جابه جایی یک صد هزار زائر، حمل و نقل زائران از مرز شلمچه در سال جای را بدون مشکل پیش بینی کرد و در ادامه متذکر شد: تحت هیچ شرایطی خروج از مرز بدون ویزا امکان پذیر نیست و صدرو ویزا در نقاط صفر مرزی انجام نخواهد شد و توصیه می شود ویزا از مبادی و از کنسولگیری هایی جمهوری اسلامی تهیه شود.

حیاتی ادامه داد: به زائران توصیه می شود که از عمق کشور ویزا تهیه و با ویزا و گذرنامه معتبر به مرزها مراجعه کنند و بعد از تهیه ویزا هیچ گونه مشکل و دغدغه ای با پذیرایی مردم خرمشهر نخواهند داشت.

وی، تردد بیش از یک میلیون نفراز مرز شلمچه در موسم اربعین امسال را پیش بینی کرد و افزود: مرز شلمچه به عنوان مرز ویژه اتباع خارجی در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه سال گذشته ۴۰ هزار و ۷۰۰ نفر از اتباع خارجی از این مرز تردد کردند، افزایش این تعداد در سال جاری پیش بینی می شود.

حیاتی بر فراهم سازی تمهیدات خاص برای تردد روان، آسان و همراه با منیت زائران از مرز بین المللی شلمچه تاکید کرد و از استقرار ۲۵۰ موکب خدمات رسان از شهرستان خرمشهر و توزیع بیش از یکصد هزار پرس غذای گرم در سال جاری توسط این مواکب خبر داد.

فرماندار خرمشهر با اشاره به ناوگان حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از راه های ارتباطی و حمل و نقل زوار در مرز مرز شلمچه، عنوان کرد: سال گذشته ۷۰۰ هزار نفر در مسیر شلمچه به خرمشهر و بیش از ۱۰۰ هزار نفر نیز از طریق خط ریلی جا به جا شدند و امسال نیز حمل و نقل ریلی از خرمشهر تا شلمچه از خرمشهر به عمق کشور نیز فعال خواهد بود.

وی، استقرار ریل باس تا پنجم آبان ماه امسال و افزایش تعداد ران قطارها از شلمچه به عمق کشور را خواستار شد و در ادامه از ورود یک سرمایه گذار بخش خصوصی برای تکمیل خط ریلی خرمشهر به بصره نیز خبر داد.

حیاتی در پایان، به سایر تمهیدات اتخاذ شده برای سهولت تردد زائران هم اشاره کرد و گفت: امسال ناوگان حمل و نقل و اتوبوسرانی با اتوبوس های بیشتر و گذرنامه به صورت مستمر فعال هستند و مرز هم به صورت شبانه روزی باز خواهد بود.