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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۳

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی اردبیل:

پیرشدن جمعیت از علل کاهش تعداد دانشجو در اردبیل است

پیرشدن جمعیت از علل کاهش تعداد دانشجو در اردبیل است

اردبیل – سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اردبیل علت اصلی کاهش جمعیت دانشجو در دانشگاه‌های این استان را مرتبط با پیرشدن جمعیت دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش لطیفی بعدازظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره‌های قرآنی و فرهنگی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود جمعیت دانشجو کاهش یافته به دلیل کاهش کلی جمعیت است.

وی افزود: با وضعیت فعلی رشد جمعیت تا ۱۰ سال آینده شاهد جامعه‌ای پیر خواهیم بود و بیشترین نمود عینی آن در جمعیت دانشجویان مشاهده می‌شود.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان متذکر شد: با وجود کاهش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی استان، در مقایسه با سایر استان‌ها وضعیت به مراتب بهتر است.

وی افزود: این دانشگاه متمایز از سایر دانشگاه‌ها برنامه‌های آموزشی خود را ارائه می‌کند و به جای مدرک‌گرایی بیشتر به دنبال کارآفرینی است.

لطیفی با بیان اینکه با اقدامات جدید بخشی از تصمیم‌گیری‌های دانشگاه علمی کاربردی به مراکز استان‌ها واگذار شده است، ادامه داد: از جمله صدور برخی ابلاغ‌ها از طریق مراکز استانی انجام می‌شود.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان به صدور کارت‌های هویتی ویژه مدرسان این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در عین حال به منظور کیفیت‌بخشی به خدمات آموزشی غربال‌گری جامع صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه لازم است مراکز علمی کاربردی استان به خودباوری رسیده و خود را به مانند یک دانشگاه ببینند، ادامه داد: در عین حال با صدور پروانه کار دانشکده‌ها می‌توانند وارد فعالیت‌های اقتصادی بشوند.

لطیفی در عین حال به موفقیت‌های تحصیلی و علمی و فرهنگی دانشجویان این دانشگاه اشاره کرد و افزود: دانشجویان این دانشگاه در دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت ۱۴ مقام کسب کردند.

به گفته سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان در چهارمین جشنواره حرکت نیز سه مقام توسط دانشجویان دانشگاه کسب شده و در عین حال در اولین مسابقه عکاسی فجر نیز هفت نفر از دانشجویان حائز مقام شدند.

کد مطلب 3798144
محمد میرزایی ناطق

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