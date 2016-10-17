پیرشدن جمعیت از علل کاهش تعداد دانشجو در اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش لطیفی بعدازظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره‌های قرآنی و فرهنگی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود جمعیت دانشجو کاهش یافته به دلیل کاهش کلی جمعیت است.

وی افزود: با وضعیت فعلی رشد جمعیت تا ۱۰ سال آینده شاهد جامعه‌ای پیر خواهیم بود و بیشترین نمود عینی آن در جمعیت دانشجویان مشاهده می‌شود.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان متذکر شد: با وجود کاهش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی استان، در مقایسه با سایر استان‌ها وضعیت به مراتب بهتر است.

وی افزود: این دانشگاه متمایز از سایر دانشگاه‌ها برنامه‌های آموزشی خود را ارائه می‌کند و به جای مدرک‌گرایی بیشتر به دنبال کارآفرینی است.

لطیفی با بیان اینکه با اقدامات جدید بخشی از تصمیم‌گیری‌های دانشگاه علمی کاربردی به مراکز استان‌ها واگذار شده است، ادامه داد: از جمله صدور برخی ابلاغ‌ها از طریق مراکز استانی انجام می‌شود.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان به صدور کارت‌های هویتی ویژه مدرسان این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در عین حال به منظور کیفیت‌بخشی به خدمات آموزشی غربال‌گری جامع صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه لازم است مراکز علمی کاربردی استان به خودباوری رسیده و خود را به مانند یک دانشگاه ببینند، ادامه داد: در عین حال با صدور پروانه کار دانشکده‌ها می‌توانند وارد فعالیت‌های اقتصادی بشوند.

لطیفی در عین حال به موفقیت‌های تحصیلی و علمی و فرهنگی دانشجویان این دانشگاه اشاره کرد و افزود: دانشجویان این دانشگاه در دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت ۱۴ مقام کسب کردند.

به گفته سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان در چهارمین جشنواره حرکت نیز سه مقام توسط دانشجویان دانشگاه کسب شده و در عین حال در اولین مسابقه عکاسی فجر نیز هفت نفر از دانشجویان حائز مقام شدند.