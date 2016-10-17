کتاب شعر عاشورایی در ایلام رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این توسط حبیب الله بخشوده از شاعران برجسته ایلامی گردآوری شده و شامل ۱۰۵ شعر کردی و فارسی از ۳۰ شاعر این استان است.

حجت الاسلام محمد فتاحی مدیر کل تبلیغات استان ایلام در آیین رونمایی از این کتاب بر لزوم دقت نظر شاعران و فعالان این عرصه در خلق آثاری در شان و جایگاه قیام اباعبدالله الحسین (ع) تاکید و اظهار داشت: شاعران و مداحان باید با مطالعه دقیق رویدادهای تاریخی و مذهبی در جهت نشر و گسترش فرهنگ مورد نظر ائمه معصومین (ع) تلاش کنند.

وی افزود: همه باید تلاش کنیم تا سبقه سنتی آیین های عزاداری حفظ و از ورود بدعت ها و خرافات در این زمینه جلوگیری شود ضمن اینکه در سرودن اشعار حماسی و مذهبی نیز از کتب مورد تایید و مستند بهره بگیریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام ادامه داد: خوشبختانه این استان با توجه به اینکه منطقه ای ۱۰۰ درصد شیعه بوده شاهد ورود کمترین خرافاتی در آیین های مذهبی هستیم و مشکل خاصی در برگزاری آیین های عزدارای در ایلام مشاهده نمی شود.

فتاحی اضافه کرد: ۸۰۰ مداح در کانون مداحان استان سازماندهی شده اند و با برگزاری دوره های اموزشی تلاش شده تا سطح آشنایی این عزیزان را با معارف الهی بیش از پیش بالا ببریم.