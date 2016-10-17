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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

۱۵۰۰ نیروی عراقی آموزش دیده توسط ترکیه در عملیات موصل شرکت کردند

۱۵۰۰ نیروی عراقی آموزش دیده توسط ترکیه در عملیات موصل شرکت کردند

منابع خبری ترکیه گزارش دادند: در حدود نیمی از ۳۰۰۰ نیروی عراقی آموزش دیده توسط نیروهای نظامی ترکیه در عملیات آزادسازی موصل شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، منابع خبری آنکارا خبر دادند: از ۳۰۰۰ نیروی عراقی که توسط نظامیان ترکیه در پایگاه نظامی بعشقیه واقع در شمال کشور عراق آموزشهای نظامی دیده اند، ۱۵۰۰ نفر در عملیات آزاد سازی موصل شرکت کرده اند.

این منبع خبری در ادامه افزود: اخیرا دولت ترکیه درپی مواجه شدن با انتقادات شدید بغداد از هر گونه حضور آنکارا در خاک عراق، و به منظور همراهی ائتلاف آمریکا در منطقه، دست به آموزش تعدادی از کردهای عراقی زده و نیمی از آنها را در عملیات آزادسازی شرکت داده و نیم دیگر را در حالت آماده باش در پایگاه نظامی بعشقیه نگاه داشته است.

کد مطلب 3798147

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