۱۵۰۰ نیروی عراقی آموزش دیده توسط ترکیه در عملیات موصل شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، منابع خبری آنکارا خبر دادند: از ۳۰۰۰ نیروی عراقی که توسط نظامیان ترکیه در پایگاه نظامی بعشقیه واقع در شمال کشور عراق آموزشهای نظامی دیده اند، ۱۵۰۰ نفر در عملیات آزاد سازی موصل شرکت کرده اند.

این منبع خبری در ادامه افزود: اخیرا دولت ترکیه درپی مواجه شدن با انتقادات شدید بغداد از هر گونه حضور آنکارا در خاک عراق، و به منظور همراهی ائتلاف آمریکا در منطقه، دست به آموزش تعدادی از کردهای عراقی زده و نیمی از آنها را در عملیات آزادسازی شرکت داده و نیم دیگر را در حالت آماده باش در پایگاه نظامی بعشقیه نگاه داشته است.