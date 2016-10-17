خدمات گسترده بانک شهر در نمایشگاه کتاب تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک شهر، مهدی اکرمی با بیان این مطلب گفت: نمایشگاه کتاب تبریز دومین نمایشگاه بزرگ کتاب بعد از نمایشگاه تهران است که با عاملیت بانک شهر از ۲۶ مهر تا ابتدای آبان ماه و با حضور نارشان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشگاه‌های کتاب بانک شهر، افزود: این نمایشگاه در چهار سالن بزرگ با عناوین "شهریار"، " پروین اعتصامی"، "شمس تبریزی" و"امیرکبیر" برگزار می‌شود و با توجه به وسعت آن، ۸۰۰ دستگاه کارتخوان بانک شهر در این نمایشگاه نصب شده است.

وی با اشاره به سایر اقدامات این بانک در این نمایشگاه، اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر به مراجعه کنندگان، یک دستگاه شهرنت با امکاناتی مانند دستگاه خودبانک(VTM)، خودپرداز(ATM)، خود دریافت و وب کیوسک در این نمایشگاه نصب شده و همچنین چهار دستگاه خودپرداز ATM نیز در چهار سالن آن مستقر شده است.

اکرمی در ادامه افزود: از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعات ۵۰۰ کتابفروشی در سطح کشور معرفی شده است تا افرادی که دارای بن کارت‌های موسسات و اهل قلم هستند بتوانند در این کتابفروشی‌ها خرید کنند.