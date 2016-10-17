مرز افغانستان و پاکستان برای چهارمین روز مسدود ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رها»، مرز پاکستان و افغانستان در منطقه «خرم ایجنسی» بدلیل مسایل امنیتی برای چهارمین روز متوالی بسته ماند.

تردد کامیون های حامل بار و خودروهای حمل مسافر در دو سوی مرز متوقف شده است.

نیروهای امنیتی پاکستان مدعی هستند که چهار روز پیش از یک حمله انتحاری در این مرز جلوگیری کرده اند و مهاجمان انتحاری از افغانستان قصد ورود به پاکستان را داشته اند.

به دنبال این رویداد، پاکستان به دلایل مسایل امنیتی این مرز را مسدود کرد.

لازم به ذکر است که بسیاری از شهروندان پاکستانی در مناطق «خرم ایجنسی» و «پاراچنار» برای رفتن به شهر پشاور، به دلیل نگرانی های امنیتی، ابتدا وارد افغانستان شده و پس از عبور از کابل و ننگرهار به شهر پشاور در شمال غرب پاکستان می روند.