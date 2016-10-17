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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

در منطقه خرم ایجنسی؛

مرز افغانستان و پاکستان برای چهارمین روز مسدود ماند

مرز افغانستان و پاکستان برای چهارمین روز مسدود ماند

مرز پاکستان و افغانستان در منطقه «خرم ایجنسی» به دنبال نگرانی های امنیتی برای چهارمین روز پیاپی مسدود ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رها»، مرز پاکستان و افغانستان در منطقه «خرم ایجنسی» بدلیل مسایل امنیتی برای چهارمین روز متوالی بسته ماند.

تردد کامیون های حامل بار و خودروهای حمل مسافر در دو سوی مرز متوقف شده است.

نیروهای امنیتی پاکستان مدعی هستند که چهار روز پیش از یک حمله انتحاری در این مرز جلوگیری کرده اند و مهاجمان انتحاری از افغانستان قصد ورود به پاکستان را داشته اند.

به دنبال این رویداد، پاکستان به دلایل مسایل امنیتی این مرز را مسدود کرد.

لازم به ذکر است که بسیاری از شهروندان پاکستانی در مناطق «خرم ایجنسی» و «پاراچنار» برای رفتن به شهر پشاور، به دلیل نگرانی های امنیتی، ابتدا وارد افغانستان شده و پس از عبور از کابل و ننگرهار به شهر پشاور در شمال غرب پاکستان می روند.

کد مطلب 3798149
علی کاووسی نژاد

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