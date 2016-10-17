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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

دادستان زاهدان خبرداد:

۹نفراز متهمان پرونده مدلینگ ورواج فسادآزاد شدند/کشف مهرجعلی دولتی

۹نفراز متهمان پرونده مدلینگ ورواج فسادآزاد شدند/کشف مهرجعلی دولتی

دادستان زاهدان ضمن تشریح جزییات انهدام باند مدلینگ گفت: در این زمینه ۱۱ نفر با دستور قضایی بازداشت شدند که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی ٩نفر از آنها آزاد و به خانواده هایشان تحویل داده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، محمد مرزیه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان جزییات انهدام باند  سازمان یافته مدلینگ  را تشریح کرد و گفت: حسب گزارش های واصله از سازمان اطلاعات سپاه مشخص شد که عده ای در یک کافه تحت پوشش شبکه مدلینگ به تهیه عکس و انتشار آن در فضای مجازی اقدام می کنند.

وی افزود: در این زمینه ۱۱ نفر با دستور قضایی بازداشت شدند که پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی ٩ نفر از آنها آزاد و به خانواده هایشان تحویل داده شدند.

مرزیه تصریح کرد: از منزل دو متهم اصلی این پرونده نیز تعدادی مُهر جعلی ادارات، شرکت ها و آتلیه های مختلف کشف شده است.

دادستان زاهدان خاطرنشان کرد: دو متهم اصلی این پرونده در حال حاضر به منظور تکمیل تحقیقات در اختیار سازمان اطلاعات سپاه قرار دارند.

کد مطلب 3798151

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