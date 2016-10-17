به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفریان ظهر دوشنبه، در مراسم آغاز روز جهانی غذا در جمع دانش آموزان اظهار داشت: در دوران گذشته بیماری‌های بسیاری در جهان وجود داشته است اما در حال حاضر مردم از بیماری‌های قلبی، عروقی و دیابت رنج می برند و این در حالی است که نزدیک به ۵۰ درصد از بیماری های غیر واگیر ارتباط کاملا مستقیمی با تغذیه دارد و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۹ میلادی این عدد به ۵۷ درصد برسد.

وی بیان داشت: شعار جهانی روز غذا اصلاح الگوی تغذیه، حفظ و ارتقاء سلامت است که شعار ملی ماست و در سطح جهان نیز مطرح است.

جعفریان تصریح کرد: اصلاح الگوی تغذیه ۸۰ درصد بیماری ها را کاهش می دهد و بر اساس پژوهشی که انجام شده است افرادی که در طول ۲۵ سال از الگوی غذایی سالم استفاده کرده اند میزان مرگ و میر آنها ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها و نهادها هر چقدر بر روی استفاده از الگوی صحیح تغذیه کار کنند باز هم کم است، تاکید کرد: موضوع آموزش یکی از موثرترین راه هایی است که برای این مبحث می توانیم اجرا کنیم و در این میان دانش آموزان می توانند نقش بسیار اساسی ایفا کنند.

وی بیان کرد: اصلاح الگوی غذا و کاهش مصرف مواد قندی، چربی ها و نمک از اولویت های غذایی در سطح جهان است و مصرف میوه و سبزیجات و کاهش نمک از مهمترین موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

جعفریان با بیان اینکه مصرف سرانه نمک در کشورهای توسعه یافته بین دو تا سه گرم است، تصریح کرد: این مقدار در ایران بین هفت تا ۱۵ گرم است که بسیار فاجعه برانگیز است.

وی اضافه کرد: مطالعات نشان می‌دهد عمده نمکی که در خانواده‌ها مصرف می‌شود بر سر سفره ها است و ۳۰ درصد افراد قبل از اینکه غذا را بچشند به آن نمک اضافه می‌کنند.