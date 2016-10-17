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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

مدیرکل جدید ارشاد خوزستان خبر داد:

برنامه ریزی برای بهبود شرایط اصحاب رسانه در خوزستان

برنامه ریزی برای بهبود شرایط اصحاب رسانه در خوزستان

اهواز ـ مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: برنامه های بسیاری به منظور بهبود شرایط قشر فعال اصحاب رسانه استان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند ظهر امروز دوشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرکل جدید ارشاد خوزستان اظهار کرد: خوزستان استانی است که از ابعاد مختلف فرهنگی می توان آن را تحلیل کرد و هنرمندان این استان از اوایل انقلاب شکوهمند اسلامی پا به پای مسئولان به پیش رفته اند.

وی افزود: در سال جاری که با عنوان مقاومت اقتصادی عجین شده، باید در بخش فرهنگی با برنامه ریزی منسجم این مسیر را ادامه دهیم. در این راستا می توانیم از مشترکات فرهنگی کشور های اطراف بهره ببریم.

مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: شناسایی و معرفی ظرفیت های فرهنگی استان، حمایت از اصحاب رسانه، تولیدات هنری بومی و ناشران در دستور کار اداره کل ارشاد قرار خواهد گرفت.

جوروند همچنین با اشاره به اهمیت توجه به دغدغه های اصحاب رسانه استان بیان کرد: برنامه های بسیاری به منظور بهبود شرایط این قشر فعال جامعه در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات «همایون قنواتی»، «محمد جوروند» به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان معارفه شد.

جوروند در کارنامه خود ریاست ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای شوش، اندیمشک، خرمشهر، آبادان و اهواز را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 3798160

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