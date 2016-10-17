به گزارش خبرنگار مهر، شهره علیمحمدی ظهر دوشنبه در همایش بزرگ سلامت زنان شاغل در همدان، توانمندسازی و افزودن مهارت بانوان به عنوان نیمی از جامعه شاغل کشور را از مهمترین اهداف برگزاری همایش سلامت زنان شاغل دانست.

علیمحمدی با بیان اینکه زنان به عنوان ستون اصلی خانواده و پرورش‌دهنده نسل آینده، نقش بسیار مهمی در اجتماع ایفا می‌کنند، توجه به مسائل فیزیولوژیک، دوران قاعدگی، بارداری، شیردهی و یائسگی در آنان را حائز اهمیت خواند.

وی بابیان اینکه اشتغال به کار توسط زنان از ایام قدیم وجود داشته است، گفت: با توجه به تغییرات به وجود آمده پس از انقلاب صنعتی شاهد حضور بیش از پیش بانوان در عرصه‌های اجتماعی هستیم که موجب شده این قشر از جامعه در معرض خطر بیشتری از بیماری‌های جسمی و روحی قرار داشته باشند.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در امور بانوان گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد و افزود: برنامه‌های متعددی توسط امور بانوان دانشگاه در هفته ملی سلامت زنان شامل برنامه‌های خودغربالگری با هدف افزایش توانمندی زنان انجام شد که در سال گذشته محور آنان نقش سلامت زنان بر محیط زیست بود.

علیمحمدی افزود: امسال بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری در مورد اینکه «آرامش زن در خانواده مسئله بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود»، محور برنامه‌های هفته سلامت زنان را «زنان شاغل» و موضوع سلامت، امنیت و آرامش آنان قرار دادیم که بر اساس آن برنامه‌های متنوعی با همکاری گروه روانپزشکی دانشگاه اجرا می‌شود.

رئیس مرکز آموزشی درمانی فاطمیه همدان با بیان اینکه به دلیل نقش پررنگ‌تر زنان در خانواده به عنوان همسر و مادر، کمتر به بعد اجتماعی آنان توجه شده است، ادامه داد: زنان شاغل نسبت به زنان خانه‌دار فعال‌تر، پرتحرک‌تر و با اعتماد به نفس بالاتر هستند اما استرس بیشتری را به همراه دارند.

وی استفاده از مطالب آموزشی ارائه شده در همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی توسط زنان را با هدف تعامل بیشتر با خانواده خواستار شد.

علیمحمدی از همسران زنان شاغل خواست تا از زحمات همسر و مادر فرزندان خود در مناسبت‌های مختلف با هدف دلگرم کردن آنان قدردانی کنند.