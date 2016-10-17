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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۹

معاون اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی به مهر خبر داد:

برگزاری همایش ویژه بانوان در تبریز به مناسبت روز ورزش

برگزاری همایش ویژه بانوان در تبریز به مناسبت روز ورزش

تبریز - معاون امور ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از برگزاری همایش ویژه بانوان به مناسبت روز ورزش در تبریز خبر داد.

لیلا جاویدان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش ویژه بانوان به مناسبت روز ورزش پیش از ظهر امروز در استادیوم تختی (باغشمال) برگزار شد و برنامه مشابهی برای مردان نیز در ائل گلی تبریز در نظر گرفته شده بود.

وی ادامه داد: مسئولان استانی اهمیت این موضوع را می دانند که ورزش بانوان چه تاثیری در جامعه دارد زیرا اگر بخواهیم جامعه سالم داشته باشیم باید خانواده سالم پرورش دهیم و در خانواده محور اصلی زن و مادر خانواده است که نشاط و سلامتی این قشر شادابی و سلامت بودن جامعه را به دنبال خواهد داشت.

معاون امور ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی با تاکید بر این موضوع که زنان برای مقابله با بسیاری از تهدیدهای پیش رو در جامعه باید به ورزش روی آورند، تصریح کرد: فقر جامعه زنان را تهدید می کند و بانوان باید برای حفظ سلامت و فرار از تهدید های پیش رو به ورزش روی آورند.

جاویدان از با نوان ورزشکار به عنوان سفیران سلامت در جامعه یاد کرد و گفت: روی آوردن زنان جامعه به ورزش موجب  تحرک، سلامت و پویایی در سطح استان خواهد شد.

کد مطلب 3798167

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