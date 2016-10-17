سومین خط دفاعی داعش در هم شکست/پیشمرگه: تُرکها را هدف قرار میدهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، پیشروی های چشمگیر ارتش و نیروهای مردمی عراق در نبرد با داعش در شهر موصل همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها ارتش و نیروهای مردمی بر روستاهای «الکبیبة»، «المخلط»، «الشروق» و «الحمیدیة» مسلط شدند.

طبق اعلام رسانه های عربی، پس از تسلط ارتش و نیروهای مردمی بر این روستاها، پرچم عراق در آنها به اهتزاز درآمد.

از سوی دیگر، سومین خط دفاعی داعش در شرق موصل در هم شکست و بسیاری از عناصر مسلح از آنجا گریختند.

در همین حال، نیروهای عراقی، یکی از سرکردگان داعش به نام «احمد الخطاب» را در موصل از پا درآوردند.

این در حالی است که پیشمرگه اعلام کرده است که ترکیه به هیچ وجه حق حضور در عملیات موصل را ندارد.

در همین ارتباط، یک مقام پیشمرگه عراق اعلام کرد که طبق توافقات، نیروهای ترکیه جزو نیروهای شرکت کننده در عملیات موصل نیستند و در صورت حضور به عنوان نیروی ناشناخته هدف قرار خواهند گرفت.