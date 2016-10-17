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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

استاندار بوشهر:

کتابخانه گویا ویژه روشن‌دلان استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود

کتابخانه گویا ویژه روشن‌دلان استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: با همکاری بهزیستی استان بوشهر، تا پایان سال جاری کتابخانه گویا ویژه روشن‌دلان استان راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر دوشنبه در نشست با جمعی از روشن‌دلان انجمن نابینایان استان بوشهر اظهار داشت: باید از همه ظرفیت‌ها برای ارائه بهترین خدمات به روشن‌دلال و جامعه معلولان استفاده شود.

وی با اشاره به توانمندی بالای معلولان، خاطرنشان کرد: یکی از خواسته‌های مهم روشن‌دلان و معلولان، ایجاد اشتغال است که همه دستگاه‌ها باید در این راه همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.

استاندار بوشهر با حمایت از مشاغل گروهی معلولین کارآفرین خاطرنشان کرد: اگر دستگاه اجرایی برای معلولین و روشندلان کارآفرین مانع‌تراشی کنند برخورد جدی را با آن دستگاه خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه توانمندی و استعداد معلولان و روشن‌دلان بر هیچ کسی پوشیده نیست، اضافه کرد: این افراد دارای استعدادهای بی‌شمار و تلاش و پیگیری بالایی هستند و در عرصه‌های مختلف این توانمندی را نشان داده‌اند.

سالاری با اشاره به حمایت ویژه از افرادی که کارآفرین هستند، ادامه داد: از افرادی که با کارآفرینی زمینه اشتغال معلولان و روشندلان را فراهم کنند حمایت می‌کنیم.

وی همچنین خواستار افزایش کیفیت کارها و تولیدات روشن‌دلان شد و افزود: ساخت معابر و ساختماهای عمومی متناسب با نیاز معلولین یکی از موارد مهمی است که باید در همه نقاط مد نظر قرار گیرد.

کد مطلب 3798174

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