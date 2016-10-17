به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر دوشنبه در نشست با جمعی از روشندلان انجمن نابینایان استان بوشهر اظهار داشت: باید از همه ظرفیتها برای ارائه بهترین خدمات به روشندلال و جامعه معلولان استفاده شود.
وی با اشاره به توانمندی بالای معلولان، خاطرنشان کرد: یکی از خواستههای مهم روشندلان و معلولان، ایجاد اشتغال است که همه دستگاهها باید در این راه همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
استاندار بوشهر با حمایت از مشاغل گروهی معلولین کارآفرین خاطرنشان کرد: اگر دستگاه اجرایی برای معلولین و روشندلان کارآفرین مانعتراشی کنند برخورد جدی را با آن دستگاه خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه توانمندی و استعداد معلولان و روشندلان بر هیچ کسی پوشیده نیست، اضافه کرد: این افراد دارای استعدادهای بیشمار و تلاش و پیگیری بالایی هستند و در عرصههای مختلف این توانمندی را نشان دادهاند.
سالاری با اشاره به حمایت ویژه از افرادی که کارآفرین هستند، ادامه داد: از افرادی که با کارآفرینی زمینه اشتغال معلولان و روشندلان را فراهم کنند حمایت میکنیم.
وی همچنین خواستار افزایش کیفیت کارها و تولیدات روشندلان شد و افزود: ساخت معابر و ساختماهای عمومی متناسب با نیاز معلولین یکی از موارد مهمی است که باید در همه نقاط مد نظر قرار گیرد.
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