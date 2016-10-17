بدون تجارت تولید و صنعت فلج می شود/لزوم توجه به بازار عراق

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز دوشنبه در همایش نقش تعاونی های غرب کشور در توسعه صادرات با محوریت مبانی اقتصاد مقاومتی که در محل سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه برگزار شد، با تاکید به اینکه در حوزه اقتصاد باید ایثارگر باشیم گفت: امروز نیاز جامعه ایران، کارآفرینی، تلاش و تولید است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه افزود: اهمیت و جایگاه تعاون در هم افزایی فعالیت ها و هم فکری است و می تواند ایده ها را جمع و ایجاد نوآوری کند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به ظرفیت های این پنج استان غربی کشور با یک نگاه و با هم افزایی در این تعاونی می توانند به تکمیل زنجیره ثروت در این استانها کمک کند.

این مسئول با بیان اینکه از نعمت های خدادادی به خوبی استفاده نکردیم گفت: یکی از راه های استفاده بهینه از موقعیت ها و ثروت ها تشکیل تعاونی هاست.

وی فعالیت تعاونی ها را در زمینه تجارت عنوان کرد و یادآور شد: هیچ صنعتی بدون خرید و فروش دوام نخواهد داشت و بدون تجارت تولید و صنعت فلج خواهد شد.

رحیمی در ادامه سخنانش گفت: در استان کرمانشاه اقدامات شایسته ای در خصوص توسعه تجارت با کشور عراق صورت گرفته است و باید برای ورود به بازار عراق برنامه صحیحی داشته باشیم.

وی به توجه دولت بر تجارت اشاره کرد و افزود: دولت بر توسعه تجارت و بالا بردن تراز تجاری کشور نظارت دارد و خوشبختانه تراز تجاری در کشور در سطح بالایی قرار دارد.

وی متذکر شد: اگر امروز درگیر معضل بیکاری و چالش های دیگر هستیم به خاطر اختلال ما در ارتباطات و گفتگو هاست و با تشکیل تعاونی ها می توانیم این ارتباطات را قوی کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه تعاونی ها را نمونه بارز اقتصاد مقاومتی معرفی کرد و گفت: این پنج استان در بخش های مختلف مانند صادرات پشم و فرش، فرآوری زیتون و گردشگری دارای ظرفیت های چشم گیری هستند.