به گزارش خبرنگار مهر، علی سیف ظهر دوشنبه در جلسه پدافند غیرعامل خرم آباد با بیان اینکه هر ساله از دوم تا هشتم آبان ماه برنامه های هفته پدافند غیرعامل در سراسر کشور برگزار می شود، اظهار داشت: تهدیدات مختلفی که امروزه جوامع را با خطر مواجه می کند سبب شده بسیاری از کشورها در راستای کاهش تهدیدها برنامه های مدونی داشته باشند.

وی بیان داشت: دستگاه ها در راستای شناسایی تهدیدها، راهکارهایی را برای کاهش یا بی‌اثر کردن خطرها و تهدیدها ارائه می دهند.

مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان با اشاره به اینکه در دهه گذشته ساختار پدافند غیرعامل ابتدا در نیروهای نظامی شکل گرفته است، گفت: به دلیل اهمیت موضوع پدافند غیرعامل و گستردگی آن سال۸۷ در ساختار وزارت کشور اداره ای به نام اداره پدافند غیرعامل راه اندازی شود.

سیف با بیان اینکه یکی از اهداف پدافند غیرعامل ارائه برنامه های آموزشی است، عنوان کرد: برنامه های آموزشی دو جامعه هدف از قبیل اقشارعمومی جامعه و مدیران دستگاه های اجرایی را در بر می گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه هشتم آبان روز پدافند غیرعامل نام گذاری شده است، اضافه کرد: امیدواریم ثمره خوبی در رابطه با انجام برنامه های پدافندغیر عامل در سطح استان داشته باشیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان تصریح کرد: هدف از هفته پدافند غیرعامل آموزش همگانی و ارتقای فرهنگ پدافند غیرعامل است.

سیف با اشاره به اینکه در سطح استان شورای پدافند غیرعامل با مدیریت استاندار لرستان برگزار می شود، افزود: مصوبات این شورا برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا هستند.

وی در ادامه اضافه کرد: انتظار داریم دستگاه های اجرایی استان طی هفته پدافند غیرعامل برنامه هایی را که از سمت شورای پدافند غیرعامل استان ابلاغ می شود را مد نظر داشته باشند.

مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به انجام برنامه هایی طی هفته پدافند غیرعامل در استان اشاره کرد و گفت: در روز هشتم آبان ماه در دبیرستان پسرانه «بحرالعلوم» خرم آباد با همکاری آموزش و پرورش استان رزمایش دانش آموزی برگزار خواهد شد.

سیف در ادامه افزود: یکی دیگر از برنامه هایی که در هفته پدافند غیر عامل برگزار خواهد شد، مانور تهدیدات زیستی آب در حوزه آب و فاضلاب های شهری و روستایی است.

مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان بیان داشت: از شهرداری های استان انتظار داریم در هفته پدافند غیرعامل تبلیغات محلی را در میدان ها و بلوارهای سطح شهر مد نظر داشته باشند.

سیف در ادامه سخنان خود به پیادی روی خانوادگی در هفته پدافند غیرعامل اشاره کرد و اظهار داشت: این پیاده روی توسط اداره کل آموزش و پرورش استان با همکاری دستگاه های ذیربط خود در هفتم آبان ماه از میدان «مادر» تا دریاچه «کیو» برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی باید برنامه های اجرایی خود طی هفته پدافند غیرعامل را مستندسازی کنند، افزود: دستگاه های اجرایی برنامه های خود را باید در اختیار فرماندار خرم آباد قرار دهند که طی بررسی هایی از جانب فرماندارها دستگاه های برتر سطح هر شهرستان تایید شده و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.