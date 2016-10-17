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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۲

رئیس مرکزحراست وزارت کشور در قزوین:

واحدهای حراست در افزایش رضایت مندی عمومی نقش مهمی دارند

واحدهای حراست در افزایش رضایت مندی عمومی نقش مهمی دارند

قزوین- رئیس مرکز حراست وزارت کشور گفت: حراست دستگاههای اجرایی با ارتباط موثر با مردم نقش مهمی در جلب رضایتمندی عمومی از دولت و نظام دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شوشتری ظهر دوشنبه در همایش توجیهی،آموزشی حراست های تابع استانداری قزوین که در سالن جلسات باغستان جهاد کشاورزی برگزار شد اظهارداشت: مردم در نظام جمهوری اسلامی جایگاه مهمی در عرصه های مختلف دارند و در شکل گیری انقلاب و استمرار آن نیز نقش محوری و اساسی ایفا کردند و ما نیز وظیفه داریم این جایگاه را باور و احترام کنیم.

رئیس مرکزحراست وزارت کشور تصریح کرد: امام راحل به اهمیت حضور مردم در همه صحنه ها باور و توجه جدی داشت به همین دلیل اگر ما هم تابع امام هستیم باید بدانیم جلب رضایت مردم یک اصل مهم و اساسی در استمرار پشتیبانی مردم از نظام و انقلاب است.

وی گفت: واحدهای حراست در سازمان ها و دستگاههای اجرایی از مراکزی هستند که در ایجاد رضایت مردم نقش مهمی دارند و به دلیل گستردگی فعالیت خود باید نگاه ویژه ای در رفتار با ارباب رجوع داشته باشند.

شوشتری اضافه کرد: نباید وظایف و ماموریت های های همکاران حراست را محدود تلقی کنیم بلکه همه جوانب لازم است مورد توجه قرار گیرد تا از این ظرفیت بخوبی استفاده شود.

وی بیان کرد: برخی نهادها مانند شهرداری و بخشداریها به دلیل ارتباط زیاد بامردم باید بتوانند رضایت عمومی را جلب کنند که در این میان نوع رفتار با مراجعه کنندگان و تکریم ارباب رجوع مهم است.

مشاور وزیر کشور اظهارداشت: حداقل کاری که باید در مقابل رسالتی که بر عهده داریم انجام دهیم رفتار توام با احترام و تکریم با مردم است و اگر این مهم محقق نشود موجب بی اعتمادی به نظام می شود.

شوشتری در ادامه گفت:مدیران در این محیطها باید نسبت به انجام کارهای مردم توجه ویژه ای داشته و ارتباط درستی با آنها برقرار کنند و کارکنان حراست در این زمینه نقش مهمی دارند.

وی اضافه کرد: حراست در ارتباط با مردم باید رفتار مناسبی داشته و نظارت ویژه ای بر نحوه فعالیت و خدمت رسانی کارکنان هر واحد نیز داشته باشد البته در این میان
نباید نیروهای انسانی در سازمان ها بامشکل روبرو شوند و خدای نکرده به سمت فساد گرایش پیداکنند چون نیروهای انسانی سرمایه های سازمان ها هستند که نظام برای تربیت آنها، هزینه پرداخت کرده و وظیفه حراست مراقبت از این سرمایه است.

شوشتری تصریح کرد:یکی از وظایف حراست دقت و توجه نسبت به محیط پیرامون و پیشگیری از بروز مسائل سیاسی و قومی بویژه درایام انتخابات است که در این زمینه باید جایگاه مستقل برای حراست ها حفظ شود.

وی گفت: در زمان انتخابات بایدفضایی ایجاد شودتاهم رقابت خوب و هم مشارکت مردم شکل گیردکه واحد های حراست می توانند در این زمینه نقش مهم و نظارتی ایفا کنند.

 شوشتری افزود: لازم است کارکنان حراست ضمن مراقبت در رفتار خود حضور خلاقانه ای در محیط های کاری داشته باشند.

کد مطلب 3798178

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