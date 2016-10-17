واحدهای حراست در افزایش رضایت مندی عمومی نقش مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شوشتری ظهر دوشنبه در همایش توجیهی،آموزشی حراست های تابع استانداری قزوین که در سالن جلسات باغستان جهاد کشاورزی برگزار شد اظهارداشت: مردم در نظام جمهوری اسلامی جایگاه مهمی در عرصه های مختلف دارند و در شکل گیری انقلاب و استمرار آن نیز نقش محوری و اساسی ایفا کردند و ما نیز وظیفه داریم این جایگاه را باور و احترام کنیم.

رئیس مرکزحراست وزارت کشور تصریح کرد: امام راحل به اهمیت حضور مردم در همه صحنه ها باور و توجه جدی داشت به همین دلیل اگر ما هم تابع امام هستیم باید بدانیم جلب رضایت مردم یک اصل مهم و اساسی در استمرار پشتیبانی مردم از نظام و انقلاب است.

وی گفت: واحدهای حراست در سازمان ها و دستگاههای اجرایی از مراکزی هستند که در ایجاد رضایت مردم نقش مهمی دارند و به دلیل گستردگی فعالیت خود باید نگاه ویژه ای در رفتار با ارباب رجوع داشته باشند.

شوشتری اضافه کرد: نباید وظایف و ماموریت های های همکاران حراست را محدود تلقی کنیم بلکه همه جوانب لازم است مورد توجه قرار گیرد تا از این ظرفیت بخوبی استفاده شود.

وی بیان کرد: برخی نهادها مانند شهرداری و بخشداریها به دلیل ارتباط زیاد بامردم باید بتوانند رضایت عمومی را جلب کنند که در این میان نوع رفتار با مراجعه کنندگان و تکریم ارباب رجوع مهم است.

مشاور وزیر کشور اظهارداشت: حداقل کاری که باید در مقابل رسالتی که بر عهده داریم انجام دهیم رفتار توام با احترام و تکریم با مردم است و اگر این مهم محقق نشود موجب بی اعتمادی به نظام می شود.

شوشتری در ادامه گفت:مدیران در این محیطها باید نسبت به انجام کارهای مردم توجه ویژه ای داشته و ارتباط درستی با آنها برقرار کنند و کارکنان حراست در این زمینه نقش مهمی دارند.

وی اضافه کرد: حراست در ارتباط با مردم باید رفتار مناسبی داشته و نظارت ویژه ای بر نحوه فعالیت و خدمت رسانی کارکنان هر واحد نیز داشته باشد البته در این میان

نباید نیروهای انسانی در سازمان ها بامشکل روبرو شوند و خدای نکرده به سمت فساد گرایش پیداکنند چون نیروهای انسانی سرمایه های سازمان ها هستند که نظام برای تربیت آنها، هزینه پرداخت کرده و وظیفه حراست مراقبت از این سرمایه است.

شوشتری تصریح کرد:یکی از وظایف حراست دقت و توجه نسبت به محیط پیرامون و پیشگیری از بروز مسائل سیاسی و قومی بویژه درایام انتخابات است که در این زمینه باید جایگاه مستقل برای حراست ها حفظ شود.

وی گفت: در زمان انتخابات بایدفضایی ایجاد شودتاهم رقابت خوب و هم مشارکت مردم شکل گیردکه واحد های حراست می توانند در این زمینه نقش مهم و نظارتی ایفا کنند.

شوشتری افزود: لازم است کارکنان حراست ضمن مراقبت در رفتار خود حضور خلاقانه ای در محیط های کاری داشته باشند.