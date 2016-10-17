به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی ضمن تشریح برنامه های ستاد فرهنگی آموزشی کمیته اربعین استان بوشهر اظهار داشت: تاکید بر امنیت زائران حسینی از مبداء تا مقصد، توجه به آموزش جامعه هدف در راستای احترام به حاکمیت دولت عراق و تقویت مرجعیت دینی از برنامه های مهم ستاد اربعین استان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر توجه ویژه به تکریم مردم عراق و تاکید بر میزبانی آنان در این همایش عظیم، جلوگیری از برجسته کردن نمادهای ایرانی در عراق تاکید بر حفظ وحدت مسلمین در راهپیمایی اربعین و ممانعت از تبلیغ سازمان ها و نهادهای دولتی در ارائه خدمات به زائران را از اهداف مهم ستاد اربعین استان عنوان کرد.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان بوشهر گفت: رعایت قوانین و مقررات دولت عراق، تاکید بر عدم برخورد با جریان‌های فرقه گرا، ممانعت از ایجاد شکاف و تلقی عجمی عربی یا ایرانی عراقی در این مراسم، تقویت رویکرد مردمی بودن مراسم اربعین، حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری دولت و برنامه ریزی برای ورود و خروج به موقع زائران از مرزهای مجاز از برنامه های مهم این کمیته است.

وی استفاده از فرصت اربعین در راستای تقریب مذاهب و تقویت جهان اسلام با استفاده از پتانسیل و نخبگان شیعه و سنی، تاکید بر حفظ حرمت و شان و آبروی نظام و مردم ایران، بهره‌مندی کامل از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اهل تسنن علاقمند به اهل بیت و توجه به هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در برگزاری مراسم را از سیاست‌های ستاد اربعین استان عنوان کرد.

حجت‌الاسلام سروستانی ادامه داد: ضرورت تبیین اهداف و پیام حقیقی قیام عاشورا و اهمیت اربعین، مدیریت فرهنگی واحد هدفمند و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در این همایش عظیم، ضرورت آموزش هماهنگی برای فعال کردن ائمه جمعه و جماعات و مبلغین و مبلغات به عنوان یاوران معنوی اربعین و ایجاد و راه‌اندازی پایگاه‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی مجازی در راستای تحقق اصول حاکم بر برنامه ریزی اربعین ۹۵ مهمترین برنامه های این کمیته به شمار می روند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تاکید کرد: اهتمام به فعالیت‌های معطوف به وحدت و هم‌گرایی مذهبی و دینی و پرهیز از فرقه‌گرایی و تفرقه، تقویت جنبه های سنتی و سالم عزاداری با نگرش به اقوام سنت‌ها و فرهنگ‌های مختلف و متنوع و ضرورت شناسایی رصد و پیگیری مستمر برنامه های فرهنگی و تبلیغی و آموزشی سایر موراد مورد تاکید این کمیته محسوب می‌شوند.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان بوشهر ضرورت نیازسنجی و ظرفیت سنجی فرهنگی تبلیغی و آموزشی زائران حسینی، ضرورت صدور مجوز برای هیئات و موکب های فرهنگی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و ارائه آموزش‌های لازم جهت تهیه رفتارهای خارج از هنجار برخی از اتباع ایرانی در این مراسم را از دیگر اصول بیان کرد.