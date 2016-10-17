به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ملکی ظهر دوشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان خرم آباد با بیان اینکه جمعیت هلال احمر وظیفه دارد طی ساعات اولیه وقوع بحران های طبیعی و انسان ساز در محل حادثه حضور داشته باشد، اظهار داشت: در زمانی که مشکل خاص و بحرانی وجود نداشته باشد جمعیت هلال احمر در بحث آموزش تمرکز و برنامه ریزی می کند.

وی بیان داشت: تیم های تخصصی در حوزه های مختلف توسط جمعیت هلال احمر آموزش داده خواهند شد که در صورت وقوع بحران به صورت تخصصی حضور پیدا کرده و در رفع و یا کاهش آن بحران اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس جمعیت هلال احمر خرم آباد با بیان اینکه جمعیت هلال احمر خرم آباد سه پایگاه در مناطق «شوراب»، گردنه «رازان» و «تنگ تیر» احداث کرده است، افزود: در این پایگاه ها نیروهای تخصصی و آموزش دیده به صورت شیفتی مستقر هستند.

ملکی با اشاره به اینکه شهرخرم آباد انبار مستقلی برای تجهیزات هلال احمر ندارد، عنوان کرد: جمعیت هلال احمر خرم آباد مستقل نیست و از امکانات استان لرستان استفاده می کند.

وی با بیان اینکه تجهیزاتی از قبیل موتورهای «کف کش»، ابزارهای مقابله با بحران های فصل زمستان و ... به روز شده اند، تصریح کرد: به نسبت جمعیت شهر خرم آباد انبارهای هلال احمر از مواد غذایی، وسایل اسکان اولیه، خدمات اولیه هلال احمر به روز شده است.