  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۲

رئیس جمعیت هلال احمر خرم آباد:

شهر خرم‌آباد انبار مستقل تجهیزات هلال‌احمر ندارد

شهر خرم‌آباد انبار مستقل تجهیزات هلال‌احمر ندارد

خرم آباد - رئیس جمعیت هلال احمر خرم آباد گفت: شهرخرم آباد انبار مستقلی برای تجهیزات هلال احمر ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ملکی ظهر دوشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان خرم آباد با بیان اینکه جمعیت هلال احمر وظیفه دارد طی ساعات اولیه  وقوع بحران های طبیعی و انسان ساز در محل حادثه حضور داشته باشد، اظهار داشت: در زمانی که مشکل خاص و بحرانی وجود نداشته باشد جمعیت هلال احمر در بحث آموزش  تمرکز و برنامه ریزی می کند.

وی بیان داشت: تیم های تخصصی در حوزه های مختلف توسط جمعیت هلال احمر آموزش داده خواهند شد که در صورت وقوع بحران به صورت تخصصی حضور پیدا کرده و در رفع و یا کاهش  آن  بحران اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس جمعیت هلال احمر خرم آباد با بیان اینکه جمعیت هلال احمر خرم آباد سه پایگاه در مناطق «شوراب»، گردنه «رازان» و «تنگ تیر» احداث کرده است، افزود: در این پایگاه ها نیروهای تخصصی و آموزش دیده به صورت شیفتی مستقر هستند.

ملکی با اشاره به اینکه شهرخرم آباد انبار مستقلی برای تجهیزات هلال احمر ندارد، عنوان کرد: جمعیت هلال احمر خرم آباد مستقل نیست و از امکانات استان لرستان استفاده می کند.

وی  با بیان اینکه تجهیزاتی از قبیل موتورهای «کف کش»، ابزارهای مقابله با بحران های فصل زمستان و ... به روز شده اند، تصریح کرد: به نسبت جمعیت شهر خرم آباد انبارهای هلال احمر از مواد غذایی، وسایل اسکان اولیه، خدمات اولیه هلال احمر به روز شده است.

کد مطلب 3798185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها