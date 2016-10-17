برنج در یک سال ۵۲درصد گران شد/افزایش نرخ ۶ کالای اساسی در یک هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی کالاهای اساسی را در هفته منتهی به ۲۳ مهرماه اعلام کرد، بر این اساس نرخ ۶ گروه کالایی نسبت به هفته پیش از آن افزایش و قیمت دو گروه دیگر کاهش یافت و سه گروه نیز ثابت ماند. این آمار نشان می‌دهد قیمت تخم‌مرغ ۲.۵ درصد، برنج ۱.۱ درصد، حبوب ۰.۴ درصد، میوه‌های تازه ۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۹.۸ درصد و روغن‌نباتی ۰.۱ درصد رشد داشت و در مقابل قیمت سبزی‌های تازه ۱.۵ درصد و قند و شکر ۰.۱ درصد افت یافت؛ ضمن اینکه سه گروه گوشت قرمز، لبنیات و چای تغییری نداشتند.

گزارش بانک مرکزی از قیمت مواد خوراکی در هفته سوم مهرماه در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، قیمت لبنیات ۳.۵ درصد، تخم مرغ ۱۳.۹ درصد، برنج ۵۱.۷ درصد، حبوب ۲۳.۵ درصد، میوه‌های تازه ۳.۱ درصد، گوشت قرمز ۹.۱ درصد، گوشت مرغ ۶ درصد، قندوشکر ۴۵.۱ درصد، چای ۱۶.۵ درصد و روغن نباتی ۶.۶ درصد رشد قیمت داشته اند و فقط نرخ سبزی های تازه با کاهش ۸.۵ درصدی مواجه شده است.

لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد نظر بانک مرکزی در گروه لبنیات، قیمت پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته پیش از آن معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت. بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم‌مرغ معادل ۲.۵ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۸۰ هزار تا ۱۱۰ هزار ریال فروش رفت.

برنج و حبوب

در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک معادل ۱.۲ درصد و برنج داخله درجه دو ۰.۸ درصد افزایش یافت .

در گروه حبوب، قیمت لوبیا چشم‌بلبلی معادل ۰.۵ درصد کاهش؛ اما بهای نخود معادل ۰.۲ درصد و لپه نخود ۱.۶ درصد افزایش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه ثابت ماند.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در میادین زیر نظر شهرداری، پرتقال درجه یک عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای سیب زرد معادل ۱.۵ درصد، هلو ۲.۱ درصد، انگور ۴.۲ درصد و خربزه ۳.۶ درصد کاهش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ درصد تا ۴.۷ درصد افزایش یافت.

در گروه سبزی‌های تازه، بهای کدو سبز معادل ۲.۵ درصد و پیاز ۶.۸ درصد افزایش یافت اما قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ درصد تا ۶.۴ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۱ درصد کاهش داشته؛ اما قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۲ درصد و گوشت مرغ ۹.۸ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته، بهای قند معادل ۰.۱ درصد و شکر ۰.۲ درصد کاهش یافت؛ اما قیمت روغن نباتی مایع معادل ۰.۱ درصد افزایش داشت؛ بهای چای خارجی و روغن نباتی جامد نیز بدون تغییر بود.