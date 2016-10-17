به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت خدمت‌گزاران زائران پیاده امام رضا(ع)، حسین رضایی اظهار کرد: مدیران کاروان‌های پیاده که قصد تشرف به مشهد الرضا(ع) را در ایام ده۸ه پایان صفر دراند، می‌توانند تا ۳۰ام مهرماه ۹۵ نسبت به ثبت نام، تکمیل و ویرایش اطلاعات خود در سایت اینترنتی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده به آدرس www.zaerin۸.ir اقدام کنند.

وی افزود: مدیرانی که در سال گذشته در این سایت ثبت نام کرده‌اند نیاز به ثبت نام مجدد ندارند و با مراجعه به بخش ویرایش گزینه تقاضای کاروان ۹۵ را فعال نمایند.

سخنگوی جمعیت زائران پیاده امام رضا(ع) گفت: متقاضیان علاوه بر تکمیل فرم مشخصات فردی، پزشکی و کاروان، باید تصاویر مدارک مورد نیاز از جمله عکس، کارت ملی و شناسنامه خود را از طریق سایت بارگذاری نمایند.

رضایی ادامه داد: با هماهنگی انجام شده با معاونت هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی هر مدیر کاروان باید معرفی‌نامه‌ای از فرمانداری یا بخشداری، دهیاری یا یکی از ائمه جمعه و سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هیات های مذهبی داشته باشد و تصویر آن‌را همراه سایر مدارک در سایت قرار دهند.

وی بیان کرد: امکان پاسخ به سئوالات نیز به صورت صوتی و نوشتاری در سایت مزبور وجود دارد ضمن آنکه شماره تلفن ۳۸۵۵۸۰۱۰ با پیش شماره ۰۵۱ واحد فناوری اطلاعات این جمعیت از ساعت هشت تا ۱۴ هر روز تا آخر ماه محرم آماده پاسخگویی به سوالات مربوط به ثبت‌نام است.

سخنگوی جمعیت زائران پیاده امام رضا(ع) گفت: زائران پیاده نیز می توانند تا دهم آبان ماه امسال برای ثبت نام به سایت یاد شده مراجعه و کاروان خود را تعیین کنند.

وی ادامه داد: برای ۱۱۰ هزار زائر پیاده که در سایت مزبور ثبت نام کرده باشند، امکان اسکان رایگان در مشهد در نظر گرفته شده است.

در روزهای پایانی ماه صفر سال گذشته ۲۶۸ هزار زائر پیاده از شش محور وارد مشهد شدند.