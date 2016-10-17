مداحان از اشعار فاقد محتوای غنی و مستند پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قاسمی روز دوشنبه در آیین رونمایی از کتاب شعر عاشورایی «شه هید ئه سر» (شهید اشک) اظهار داشت: دشمنان همواره تلاش کرده اند تا با ورود خرافات و بدعت ها عزاداری عاشورا را تحث تاثیر قرار داده و کمررنگ کنند.

وی افزود: ولی با وجود گذشت قرن ها از این قیام الهی شاهد هستیم روز به روز به غناء و ارزش این مراسم افزوده می شود و شیعیان سراسر جهان و بویژه ایران اسلامی در زنده نگه داشتن قیام امام حسین (ع) مجاهدت می کنند.

مدیر حوزه هنری ایلام تاکید کرد: بنا به فرمایش امام راحل (ره) همه باید در جهت حفظ ارزش های شهدای دشت خونین کربلا گام برداریم و اجازه ندهیم این مراسمات دچار خرافات که مورد پسند ائمه معصومین (ع) نیستند، نشود.

قاسمی با اشاره به برنامه ریزی این مرکز برای تولید آثار مرتبط با قیام عاشورا گفت: هدف از نگارش کتاب شه هید ئه سر (شهید اشک) آشنایی بیشتر عموم مردم و بویژه نسل جوان و نوجوان با حرکت و نهضت امام حسین (ع) است.

گردآورنده کتاب «شه هید ئه سر »(شهید اشک) نیز در آیین گفت: جامعه شاعران ایران اسلامی افرادی ارزشی و متعهد به نشر و گسترش فرهنگ اهل البیت (ع) هستند.

حبیب الله بخشوده ادامه داد: کتاب شه هید ئه سر (شهید اشک) حاوی اشعار ۴۰ شاعر این استان است که تلاش شده در سایه داشتن غنای لازم با زبان ساده برای استفاده عموم مردم تدوین و گرداوری شود.