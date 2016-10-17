اعزام ۱۰۰۰پزشک برای ایام اربعین/ایجاد قرارگاه درمانی مشترک باعراق

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند گفت: در نشستی که با مسئولین وزارت بهداشت عراق داشتیم توافق ها و تفاهم نامه مشترکی برای ارائه خدمات بهتر در حوزه بهداشت و درمان به زائران اربعین صورت گرفت.

مشاور وزیر بهداشت و سرپرست اورژانس کشور افزود: یکی بحث های مهمی که در بحث پیاده روی اربعین باید مد نظر قرار بگیرد مبحث امنیت و سلامت زائران حسینی است.

وی گفت: وزارت بهداشت تدابیر ویژه ای را در این زمینه هم در داخل کشور در مرزهای مهران، چذابه و شلمچه و هم تدابیر خاصی را در داخل کشور عراق دیده است.

وی افزود: ما در داخل کشور ایران که از مرز پاکستان و افغانستان تا مرزهای مهران، شلمچه و چزابه بایستی آماده باشیم و فعالیت هایمان در زمینه های بهداشتی و امدادرسانی و جاده ای را شروع کنیم و حمایت داشته باشیم.

کولیوند گفت: همچنین در کشور عراق نیز باتوجه به اینکه هلال احمر در طول سال در آنجا حضور دارد به همین خاطر از مرکز پزشکی هلال احمر درخواست کردیم که تولیت این کار را برعهده بگیرد و مانیز در کنار هلال احمر کمک و خدمات رسانی خواهیم کرد.

مشاور وزیر بهداشت و سرپرست اورژانس کشور افزود: امسال حدود ۱۰۰۰ نفر در گروه پزشکی و پیراپزشکی برای شهرهای کربلا، نجف و سایر مسیرهایی که در بین مسیر هستند در نظر گرفتیم که خدمات پزشکی و سلامت ارائه خواهند داد و لازمه این کار این بود که با وزارت بهداشت عراق هم یک هماهنگی و همفکری صورت بگیرد و از ظرفیت و پتانسیل کشور میهمان هم استفاده کنیم.

وی گفت: در این نشست قرار شد که نماینده های تام الاختیار دو کشور به بررسی سایر موارد بپردازند و آن چیزی که برایمان مهم بود داشتن یک سری ویزا و روادید متعدد که همکاران ما در مرز ایران باید داشته باشند که در صورت بروز اتفاق و حادثه بتوانند به سرعت در محل حادثه حاضر شوند و امدادرسانی و کمک به مصدومین انجام پذیرد و نسبت به جابجایی مصدومین خدمت رسانی کنند.

سرپرست فوریت های پزشکی کشور تصریح کرد: دومین مبحث ما در این نشست در زمینه اعزام تعدادی از آمبولانس ها و اتوبوس آمبولانس های ما به کشور عراق بود که لازمه فعالیتشان در کشور عراق داشتن برگه های ویژه و مجوز تردد است و همچنین بحث دیگر برای تردد آمبولانس ها و اتوبوس آمبولانس یک خط ویژه ی امدادی باید در نظر گرفته شود که باتوجه به تراکم جمعیت و ترافیکی که وجود دارد یک مسیر استراتژیک باید طراحی شود که بتوانند مصدومین و بیماران را راحت تر منتقل کنند.

کولیوند گفت: از موارد دیگر نیز مشاوره های بهداشتی و سلامت هست و در این زمینه ما یک تیم از بهداشت محیط و مبارزه با بیماری ها را به کشور عراق اعزام می کنیم که تفاهم کردیم که بتوانند در شبکه های اجتماعی و صداسیما حضور پیدا کنند و نظرهای مشورتی خود را اعلام کنند که از همین الان بتوانیم نکات بهداشتی را آموزش دهیم که از بیماری ها جلوگیری کنیم تا از بروز مشکلاتی که به خاطر عدم رعایت بهداشت است پیشگیری شود. لذا ارسال پیامک ها و استفاده از شبکه های اجتماعی و مجوزهایی که در این خصوص در رسانه های ملی انجام می گیرد اهمیت دارد و قول دادند در این امر اتفاقاتی بیفتد.

مشاور وزیر بهداشت افزود : تدابیر لازم برای ارسال آمبولانس هوایی و بالگرد در صورت نیاز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این زمینه به تفاهم رسیدیم.

وی گفت: سعی کردیم پذیرش بیماران در بیمارستانها با سرعت بیشتری انجام بگیرد و در این زمینه قرار شده رایزنی با وزیر بهداشت عراق جهت رایگان شدن ویزیت زائران در اربعین در بیمارستانهای عراقی به صورت رایگان صورت بگیرد و همچنین در هفته های آینده نیز برای تبادلات بیشتر جلسه مشترکی را در یکی از شهرهای عراق برگزار خواهیم کرد.

کولیوند تصریح کرد: تفاهم کردیم که یک «قرارگاه مشترک» در کربلا، نجف، کاظمین و سامرا داشته باشیم که ما و گروه بهداشت کشور عراق بتوانیم در کنار هم به سرعت و همکاری بیشتری بتوانیم خدمات بهتری را ارائه دهیم و در جلسات آینده تسهیل کردن مسائل برای انجام راهپیمایی اربعین انجام می پذیرد.

مشاور وزیر بهداشت و سرپرست اورژانس کشور افزود: میزان دارو و درمانی که برای ایام اربعین استفاده می شود با حج قابل قیاس نیست، از آنجایی که راهپیمایی اربعین حسینی بزرگترین تجمع انبوه دنیا است که در هیچ جای دنیا هیچ تجمع انبوهی به این شکل و اندازه نیست و تجمعی که حدود ۲۰ تا ۲۶ میلیون زائر در آن جمع می شوند، بنابراین حجم دارو و تجهیزات با تعداد نیرویی که برای راهپیمایی عظیم اربعین حسینی ارسال می شود با زمان حج قابل قیاس نیست و همچنین نیروهایی که برای اربعین در نظر گرفته شده اند از بهترین نیروها هستند.